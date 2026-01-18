Conmoción en Santa Fe: hallaron muerta a la mujer que era intensamente buscada

Tras la confirmación del hallazgo sin vida de la mujer que permanecía desaparecida desde el último martes, hay gran conmoción en toda la provincia. Luego de cinco días de angustia y diversos operativos de rastrillaje, las autoridades locales confirmaron que el cuerpo fue encontrado en una zona descampada, lo que dio inicio a una investigación penal bajo un fuerte hermetismo policial.

Santa Fe. Foto de archivo.

La víctima, cuya identidad y paradero habían movilizado a la comunidad y a organizaciones sociales era buscada intensamente por las fuerzas de seguridad provinciales. El caso había escalado en las últimas horas tras la denuncia de sus familiares, quienes perdieron total contacto con ella a principios de semana, disparando las alertas en el Ministerio de Seguridad de la provincia.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este sábado en un descampado ubicado sobre la calle Chacabuco al 2100, en la localidad de Reconquista. Fue un albañil quien encontró el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida. El hombre salió a trabajar y en el camino se encontró con esta situación horrorosa. La víctima tenía cortes y ahora la Justicia intenta determinar si se trató de un crimen.

Al llegar al lugar, el personal de Criminalística procedió a cercar el perímetro para preservar posibles evidencias que permitan reconstruir lo sucedido en las últimas horas de vida de la mujer.

Si bien los primeros informes médicos en el lugar no fueron determinantes, los investigadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) trabajan bajo el protocolo de femicidio. Los peritos forenses buscan establecer si el cuerpo presenta signos de defensa o lesiones compatibles con un ataque violento, datos que serán confirmados una vez que se realice la autopsia de rigor en la Morgue Judicial de la capital provincial.

El lugar en el que encontraron el cuerpo. (Foto: Facebook Latidos Vera)

En el lugar del hecho se hizo presente el fiscal de turno, quien ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas en las inmediaciones de donde fue vista por última vez, así como el análisis de las antenas de telefonía móvil. Por el momento, no hay personas detenidas, aunque se están tomando declaraciones testimoniales al círculo íntimo y a los últimos contactos de la víctima para trazar una línea de tiempo clara.

Quién era la mujer hallada muerta en un descampado

La mujer fue identificada como Gladis Lilian María Furrer, quien vivía sobre la Avenida Islas Malvinas del Barrio América y estaba desaparecida desde el martes. La denuncia fue realizada el miércoles por su hija Marisa Ojeda, quien especificó que la mujer se había retirado de su casa en su bicicleta negra diciendo que iba a trabajar, pero con el correr de las horas nunca regresó.