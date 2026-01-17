El último posteo de la mujer hallada muerta con su hijo en un hotel de Recoleta

Horas después del hallazgo de los cuerpos de una mujer y su hijo en un hotel de Recoleta, un último mensaje publicado por la madre volvió a generar impacto en la comunidad.

En su perfil de Facebook, Gisela de Yurka solía compartir imágenes junto a su hijo, Gabriel Saru Ovejero. La última publicación de ambos data del 9 de mayo de 2024 e incluía una frase conmovedora que, tras los hechos, resulta escalofriante: “Mi vida... Mi todo”.

El último posteo de la mujer que apareció muerta junto a su hijo en un hotel de Recoleta.

La mujer y su hijo fueron hallados sin vida en la bañera de la habitación N° 306 del Hotel Ker, donde se habían alojado este jueves por una sola noche.

Esta mañana, pasadas las 10, el encargado del hotel notó que no bajaban a desayunar ni realizaban el check-out, por lo que golpeó la puerta de la habitación. Al no obtener respuesta, llamó a la policía, y fue entonces cuando se encontraron los cuerpos.

Cerca del mediodía, llegaron al lugar bomberos, efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de Criminalística para realizar los primeros peritajes.

Trágica escena en KER Recoleta

Según informó TN, las autoridades indicaron que la puerta de la habitación y las ventanas no presentaban signos de haber sido forzadas, y no se encontraron indicios de un “ataque externo”, aunque las cámaras de seguridad siguen bajo análisis. Mientras se esperan los resultados de las autopsias, los investigadores trabajan con la hipótesis de que podría tratarse de un hecho premeditado. Además, en la escena se secuestró un bisturí.

Quiénes eran la mujer y el nene que encontraron muertos en el hotel de Recoleta

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Mercedes Yurka, de 41 años, y Gabriel Saru Ovejero, un niño de 7 años. Ambos eran argentinos y residían en González Catán.

Yurka se desempeñaba como docente y había trabajado en la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, en el Colegio San Mauricio y en el Instituto Nuestra Señora del Hogar.

La mujer y el nene que fueron hallados muertos

Según compartió la madre de una alumna del colegio donde Yurka trabajaba, tanto la mujer como su hijo eran intensamente buscados desde este jueves por familiares y allegados. “Los buscamos. Faltan de su domicilio desde el día 15/01/26 por la tarde”, escribió en su cuenta de Facebook.