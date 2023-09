¿Un cráter?: una camioneta quedó “incrustada” dentro de un pozo de Aguas Santafesinas en una avenida rosarina

Una postal insólita (y peligrosa) se vio en las calles de Rosario: una camioneta terminó dentro de un pozo en la intersección de Uriburu e Italia. El hombre sostuvo que la obra de Aguas Santafesinas no está bien señalizada y que está bien a pesar del accidente que sufrió este viernes cerca de las 8 de la mañana.

Pese a los dichos del conductor de la 4x4, La Capital detalla que el pozo que se realizó por una obra de Assa, está señalizado con el corralito correspondiente. El “cráter” tiene unos dos metros de profundidad, pese a esto, el hombre salió ileso por la puerta del acompañante.

Según informa Rosario3, el conductor sostuvo que las rejas al rededor del orificio en el pavimento, no estaban bien colocadas. Lo particular es que el hombre, con su grúa, fue el encargado de sacar la Toyota Hilux. Se pide precaución a los conductores que circulen por la zona, ya que desde la empresa provincial aún no se acercaron para arreglar o reemplazar las señalizaciones.

En fotos: así quedó la camioneta que cayó en un pozo en Rosario

Así quedó la camioneta que cayó dentro de un pozo de Aguas Santafesinas en Rosario. Foto: Rosario3

