Transporte, salud y retiro de DNI: así funcionarán los servicios públicos estas elecciones en Rosario

Este domingo 22 de octubre los rosarinos deberán asistir a las urnas para elegir al nuevo presidente de la Nación que comenzará su mandato el 10 de diciembre. Con la ciudad enfocada en la jornada electoral, algunos servicios sufrirán cambios.

¿Cómo funcionará el transporte durante las elecciones en rosario?

En primer lugar y, como ocurre en todas las elecciones, el transporte público urbano será gratuito por ley desde las 7 de la mañana y hasta las 23 horas en la ciudad. Cabe destacar que algunos transportes de servicio interurbano podrían cobrarle pasaje a los usuarios normalmente.

De la misma manera, los usuarios del sistema de bicicletas públicas Mi Bici Tu Bici podrán usarlo también independientemente del abono cargado o el saldo en la tarjeta Movi. No obstante, cabe recordar que deben tener una tarjeta personalizada para acceder al servicio.

Los taxis funcionarán normalmente durante todo el día domingo, con la tarifa regular del día. Para más información se encuentra disponible la línea 147 de Atención al Ciudadano, en redes sociales de Movilidad Rosario y en la aplicación Movi.

Para facilitar el acceso de los ciudadanos a los recintos escolares, no estará activa la calle recreativa, que peatonaliza gran parte de la arteria costera de la ciudad. El tradicional circuito volverá a desplegarse el domingo 29 en su horario de 8:30 a 12:30.

¿Cómo retirar mi dni durante las elecciones en rosario?

Los Centros Municipales de Distrito permanecerán cerrados. Mientras que el Registro Nacional de las Personas Renaper de la Estación de tren Rosario Norte estará abierto de 8 a 20 horas en Av. Aristóbulo Del Valle 2734, para que los ciudadanos retiren sus DNI y puedan así asistir a votar.

Cabe recordar que no es posible votar con la constancia de DNI en trámite ni con un DNI anterior al que figura en el Padrón, por lo que los ciudadanos que no tengan su documento no podrán sufragar.

¿Cómo funcionarán los hospitales estas elecciones en rosario?

En cuanto a los hospitales, permanecerán abiertos con guardias activas en toda la ciudad, mientras que los centros de salud permanecerán cerrados.

¿Cómo será la recolección de residuos durante las elecciones en rosario?

Por otra parte, la recolección de residuos será normal en la ciudad y se recomienda retirar la basura luego de las 20 horas o cerca del momento en el que pase el servicio de recolección, para garantizar la limpieza en las calles y bocas de tormenta.