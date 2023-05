Todo lo que necesitás saber del partido entre Newell’s y Arsenal por la fecha 16 de la Liga Profesional

Este sábado Newell’s Old Boys recibe a Arsenal en el Coloso Marcelo Bielsa a las 20:30 horas por la fecha 16 de la Liga Profesional. La Lepra viene con un buen desempeño en la Sudamericana y algunas irregularidades en el torneo de la Liga, pero cosechó un empate útil ante Tigre y quiere seguir sumando. El partido será televisado por Tv Pública y ESPN Premium.

Como es costumbre, Gabriel Heinze no reveló su equipo final. Sin embargo, se sabe que Jherson Mosquera y Brian Aguirre no estarán entre los elegidos; el primero por una suspensión y el segundo porque está como convocado del Mundial Sub 20, como parte del equipo de Javier Mascherano. Los candidatos a ocupar el puesto podrían ser Armando Méndez y Jonathan Menéndez, aunque no se descarta a Pérez Tica.

Por su parte, el Arse viene de una dura derrota como local ante Gimnasia que lo dejó sin técnico. En el torneo, está penúltimo, con tres partidos ganados, dos empates y diez derrotas.

Probables Formaciones para el partido entre Newell’s y Arsenal

Newell’s Old Boys: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Willter Ditta, Guillermo Ortiz o Facundo Mansilla, Bruno Pittón o Ángelo Martino; Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira o Marcos Portillo; Jeremías Pérez Tica o Jonathan Menéndez, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. Director técnico: Gabriel Heinze.

Arsenal: Alejandro Medina; Néstor Breitenbruch, Ignacio Gariglio. Joaquín Pombo, Adrián Spörle; Tiago Banega, Felipe Peña Biafore, Facundo Pons, Santiago Toloza; Lautaro Guzmán y Daniel Lucero. Director técnico: Darío Espínola.

En el historial, los equipos jugaron 31 partidos, en los que cada uno ganó 9 veces y hubo 13 empates. En esta ocasión, el encuentro será arbitrado por Pablo Echavarría con asistencia de José Castelli, Daiana Milone y Ezequiel Billone como cuarto árbitro. En el VAR estará Facundo Tello y Julio Fernández ocupará el AVAR.