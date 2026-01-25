¿Tarjeta bloqueada? El tenso momento que vivió Amalia Granata en sus exclusivas vacaciones en Punta del Este

En medio de una temporada de verano que suele mostrar el lado más glamuroso de las figuras públicas, Amalia Granata protagonizó un episodio que rápidamente se volvió viral. Mientras disfrutaba de unos días de descanso en Punta del Este, la legisladora se dirigió a un supermercado local para realizar compras de rutina. Sin embargo, lo que debía ser un trámite rápido se transformó en un papelón público cuando la tecnología y las finanzas le jugaron una mala pasada en la línea de cajas.

Amalia Granata y Leo Squarzon cuando visitaron al papa Francisco y le pidieron la bendición de sus anillos de compromiso.

Según trascendió a través de testigos presenciales y la difusión de imágenes en redes sociales, la diputada intentó abonar su compra pero enfrentó un obstáculo inesperado: dos tarjetas de crédito fueron rechazadas de manera consecutiva. La escena, captada por teléfonos curiosos, mostró a una Granata visiblemente molesta intentando resolver el inconveniente mientras la fila de clientes crecía y el sistema seguía marcando el error en el cobro.

La reacción de Leo Squarzon ante el imprevisto

A pocos pasos de ella, su marido, el empresario Leo Squarzon, observaba la secuencia con una postura que muchos testigos calificaron como de absoluta incomodidad. Sosteniendo el changuito de compras y con una mano en la cintura, Squarzon mantuvo una actitud de espera silenciosa mientras su esposa lidiaba con el posnet. Finalmente, y tras el estrés del momento, la compra pudo concretarse con una tercera tarjeta, permitiendo que la pareja abandonara el local tras el bochornoso traspié financiero en el país vecino.

Este tipo de incidentes no pasan desapercibidos en una ciudad donde el costo de vida se rige por valores internacionales y cada movimiento de los políticos argentinos es observado con lupa. La situación de las tarjetas “rebotadas” generó un aluvión de comentarios en plataformas como Instagram y X.

Vacaciones bajo la lupa y repercusiones en redes

La situación fue revelada por Pochi de Gossipeame, quien compartió la imagen y explicó qué fue lo que ocurrió en el momento de la compra. “Amalia Granata junto a su marido en Tienda Inglesa de Punta del Este. Pasó dos tarjetas rebotadas y recién a la tercera pasó, el marido mirando desde atrás…”, escribió Pochi, aportando el contexto que terminó de encender las redes y multiplicar los comentarios.