Qué sorprendente carrera eligió Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani

Uma Fabbiani siempre ha sido motivo de curiosidad para el público, especialmente en la provincia de Santa Fe. Siendo hija de una de las legisladoras más mediáticas, Amalia Granata, y de un ex delantero que dejó su huella en con la camiseta de Newell’s, Ogro Fabbiani. La expectativa por saber si seguiría los pasos del modelaje o el deporte era alta, sin embargo, la joven sorprendió al inclinarse por un camino intelectual.

"El Ogro", la egresada y la diputada.

Fue la propia Amalia Granata quien, en una entrevista reciente, dio a conocer la noticia que dejó a muchos boquiabiertos. Uma decidió comenzar sus estudios en la carrera de Ciencias Políticas, una elección que la vincula directamente con la labor que su madre desempeña actualmente en la Cámara de Diputados provincial. Según Amalia, su hija tiene una gran vocación por lo social y el debate de ideas.

Una fusión entre la política y el carácter del “Ogro”

Amalia explicó que la joven es una verdadera síntesis de sus progenitores. "Es una mezcla de sus papás“, afirmó la diputada, señalando que Uma heredó la determinación de ella y el carisma o la llegada popular que siempre tuvo el Ogro Fabbiani. Esta combinación de factores fue determinante para que la adolescente se decidiera por una disciplina que requiere tanto análisis como capacidad de comunicación.

Uma Fabbiani, la hija de Amalia Granata y El Ogro Fabbiani, tuvo su cumpleaños de 15 soñado.

A pesar de tener las puertas abiertas del mundo del espectáculo, Uma ha optado por mantener un perfil bajo y centrarse en su formación académica. En un mundo donde los hijos de famosos suelen buscar la fama rápida, la decisión de estudiar una carrera universitaria de grado fue muy celebrada por su entorno familiar. Granata destacó que su hija siempre fue muy madura para su edad y muy consciente de la realidad del país.

El orgullo de la familia

El vínculo de Uma con sus raíces es fuerte, y su elección profesional la posiciona como una posible figura de recambio en el ámbito público en el futuro. Aunque todavía es muy joven, su madre no descarta que en algún momento puedan compartir intereses laborales. El apoyo de Amalia ha sido total, asegurando que le brindará todas las herramientas para que pueda recibirse y ejercer con compromiso ciudadano.

Finalmente, la noticia cierra una etapa de especulaciones y pone el foco en el esfuerzo personal de la joven. Mientras su padre sigue ligado al fútbol y su madre a la arena política santafesina, Uma Fabbiani empieza a construir su propio nombre lejos de los escándalos mediáticos del pasado.