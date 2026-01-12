El inesperado encuentro entre Amalia Granata y “Hermana Beba” que sorprendió a todos

Amalia Granata, actual diputada de la provincia de Santa Fe, sorprendió a los presentes al asistir al show de “Hermana Beba”, el personaje creado por el humorista cordobés Jordi Aguiar Burgos.

Lo que comenzó como una noche de risas entre el público terminó con la funcionaria subiendo al escenario para saludar al artista, sellando así un encuentro que dejó atrás años de chicanas y parodias virales.

El trasfondo de este encuentro tiene una carga de ironía que las redes sociales no tardaron en recordar. Hace exactamente dos años, un video de “Hermana Beba” se volvió masivo al utilizar un fragmento de una declaración de Granata para realizar una sátira. Aquel contenido, que combinaba el estilo “cheto” del personaje con una crítica ácida, había generado una división de aguas entre los seguidores de ambos.

Del archivo de las redes a la calidez del escenario

A pesar de aquel antecedente, el clima en el teatro fue de absoluta cordialidad. Granata, lejos de mostrarse molesta por las imitaciones pasadas, se prestó al juego y subió a las tablas frente a una audiencia que no salía de su asombro.

Este gesto fue interpretado como una “tregua” entre la política y el humorista, quien ha construido su carrera basándose en una visión irónica de los personajes públicos argentinos, sin perder nunca el ácido sentido del humor que lo caracteriza.

Burgos, el hombre detrás del pañuelo y los anteojos de “Hermana Beba”, ha logrado consolidar un público fiel en todo el interior del país. Su estilo, que mezcla el desenfado cordobés con una puesta en escena que roza el absurdo, encontró en este episodio un nuevo hito de popularidad.