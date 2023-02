Soledad Pastorutti se sacó selfies tirada en el escenario y recibió un insólito regalo del público

La gira de verano de Soledad Pastorutti no para, y este domingo dijo presente en la localidad bonaerense de Carlos Casares. Como ya nos tiene acostumbrados, la representante de Arequito, no solo dio que hablar por su increíble show, sino que se volvió viral por usar el celular de uno de los espectadores y por un inesperado regalo del público.

La Sole la está rompiendo en cada fiesta en la que se presenta, hace delirar al público con sus temas clásicos y sus últimas creaciones. El folclore y la cumbia, se combinan en el repertorio de la santafesina que no para.

La reacción de una seguidora a la que Soledad Pastorutti le usó el celular

En medio de Brindis, la canción que hace poco Lionel Messi contó que era muy representativa para la Selección Argentina, La Sole se tiró en el escenario, agarró un celular que le pasaron del público y no dudó en sacarse una selfie. Esto hizo que un seguidor desbordara de la emoción y se lo contara a su mamá.

“Mamá viste el celular que agarró la Sole? Era el mío boluda. Mamá mi celular, agarró mi celular”, escribió dejando a la vista la emoción que le dio este gesto de la cantante santafesina, y para que no quedaran dudas de que fue real, “adjuntó pruebas”: la foto que sacó Pastorutti y con el público de fondo.

Soledad Pastorutti Foto: Instagram

No fue un solo celular, fueron varios los que se llevan un recuerdo inolvidable de la presentación de Soledad en Carlos Casares: así fue el momento en el que la Sole sacó más de una selfie con celulares del público.

El insólito regalo que recibió Soledad Pastorutti en medio de su show

Pero estar tirada en el piso y sacando selfies, no fue lo único fuera de lo común que ocurrió en el espectáculo de Soledad: un regalo que “voló” desde el público sorprendió a la cantante, quien reconoció que jamás le habían tirado algo así.

“Nunca me habían tirado un pantalón en mi vida”, comenzó diciendo Soledad cuando agarró del público una prensa está vestir. La cantante simuló ponérselo, pero es algo incómodo, por lo que sostuvo: “Después me lo voy a poner, ahora no puedo, me tengo que sacar todo. ¡Está buenísimo!”.

El público estalló a carcajadas luego de esta reacción de La Sole, pero no fue el único momento, ya que en una parte del espectáculo le preguntó a uno de sus músicos “cómo se portaba la jefa”, por su esposa, el joven responde que bien y la de Arequito retruca pícaramente: “¿Tenés cámara en tu casa vos?”.

A lo que el músico responde negativamente y La Sole se hace la desentendida al remarcar que preguntaba por “curiosidad”, a lo que el guitarrista le pregunta si ella tenía: la respuesta fue un sí contundente, y las risas volvieron a sentirse desde el público.