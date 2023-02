Así terminó Soledad Pastorutti en La Chaya y se volvió tendencia en Twitter: “¿Qué pasó, es una chaya MiliPili esto?”

Soledad Pastorutti ya es una más en la fiesta de La Chaya, en La Rioja, y este año no fue la excepción. La oriunda de Arequito dijo presente en suelo riojano, deleitó a todos con su música: la harina y espuma no la frenaron y la “reina de La Chaya” la rompió en el escenario.

“Me voy feliz después de tantos años sobre el escenario. Que la gente nos siga eligiendo es un privilegio”, comenzó diciendo la cantante santafesina luego de su gran show en La Chaya 2023, por el que fue tendencia en Twitter.

Soledad Pastorutti volvió a brillar en el festival de La Chaya y sus videos se viralizaron. Foto: Twitter

Al mismo tiempo, La Sole sostuvo que lo que busca en este tipo de fiestas populares es “mimetizarse con el público”, y lo logró de manera increíble: no solo porque hizo bailar a todos, sino porque se mezcló con parte del público y terminó completamente blanca al ser rociada con espuma y harina en medio de los tradicionales festejos.

“Esto (la Chaya) es una demostración de lo que significa esta época del año, de vivir una festividad en la que no importan las clases sociales porque la harina nos iguala”, sostuvo muy feliz Pastorutti que arrancó su show “impecable” pero terminó completamente cubierta de harina. Esto no hizo que su sonrisa se borrara, al contrario, contagió a todo su equipo y lo dieron todo en el escenario.

Por qué en el festival de La Chaya tiran harina

Febrero es sinónimo de carnaval en Argentina, y en La Rioja no es la excepción, solo que tiene un tinte particular: en la fiesta de La Chaya al ritmo de la música, se vive un carnaval con agua y harina. Es por eso que en medio de su show, Soledad Pastorutti interpeló a su público porque no había mucha harina dando vueltas: “¡Qué pasó con La Chaya che! ¿Es una Chaya milipili esta?”.

Este festival es ancestral, es una manera de agradecer a la Pachamama por los frutos que comienzan a brotar en la zona. Estos días de festejos concluyen con la quema de un muñeco, pero en la previa todos terminan cubiertos de harina y polvos de colores.

Esta ceremonia es en representación al amor no correspondido de Chaya, una bella princesa diaguita; rechazada por Pujllay, un joven colono español. El muñeco que se quema es el del hombre y “borra simbólicamente las diferencias sociales y económicas que durante el año separan a la gente y los unen en una sola manifestación de alegría”, según explican en Turismo de bolsillo.

Cuándo sale el nuevo disco de Soledad Pastorutti

Al mismo tiempo, La Sole alegró a todos al confirmar que se viene nuevo material: “Tengo un disco a punto de terminarse, con muchos artistas que pusieron su impronta, un disco más de concepto que mezcla canciones nuevas con otras clásicas. Espero que pueda ver la luz en mayo y en el camino seguiré de gira porque yo no paro”.

“Tengo muchas expectativas con la música, me siento muy bien conmigo, con la gente y cuando uno se siente seguro se van abriendo puertas. También tiene que ver con proyectos que tengo pendientes como que mi nuevo disco tenga la difusión necesaria porque no es la música que suena habitualmente en la radio, pero es importante que tenga su lugar”, concluyó la santafesina que recientemente lanzó, junto a Los Palmeras, “Tu Marca”.