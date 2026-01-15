Silvina Luna y un mensaje del “más allá”: el impactante y emotivo relato de Gustavo Conti

La conexión entre la querida Silvina Luna y su círculo más cercano parece haber trascendido el plano físico. A más de dos años de su fallecimiento, su gran amigo Gustavo Conti volvió a poner el nombre de la rosarina en el centro de la escena mediática al relatar una serie de sucesos paranormales que, según él, provienen directamente de la modelo. El testimonio, cargado de mística y emoción, no tardó en replicarse en las redes, donde el recuerdo de la ex Gran Hermano sigue más vivo que nunca.

Gustavo Conti y Silvina Luna

Durante una reciente entrevista, Conti detalló que estas manifestaciones no son hechos aislados, sino eventos que ocurren en momentos clave. “Yo sé que es ella porque aparece en situaciones muy puntuales“, afirmó el actor. El relato describe desde interferencias en dispositivos electrónicos hasta luces que se encienden solas, fenómenos que el marido de Ximena Capristo interpreta como una forma que encontró Silvina para decir que sigue presente y cuidándolos.

Uno de los momentos más fuertes de su declaración fue cuando mencionó un episodio con un aroma particular que inundó su hogar. Según el testimonio, se trató de una fragancia que Silvina utilizaba habitualmente y que, de la nada, se hizo sentir con una intensidad inexplicable. “No había ningún perfume abierto, no había nada, pero el olor era el de ella”, explicó Conti, dejando en claro que para él no hay dudas de la procedencia del mensaje.

Silvina Luna. Foto web.

Para el actor, estas señales son un bálsamo en medio del dolor que aún persiste por su pérdida. Conti sostiene que, aunque al principio sentía confusión, hoy ha aprendido a convivir con estas manifestaciones místicas. Para él, es una confirmación de que el vínculo que forjaron dentro de la casa de Gran Hermano y que consolidaron durante décadas no se cortó con la muerte, sino que mutó hacia otra dimensión.

Silvina Luna y una canción para su amigo

A través de sus redes sociales, el actor relató que soñó con la rosarina y que, en ese encuentro, ella le transmitió un mensaje que lo dejó marcado. Según contó, Silvina le mencionó una canción de Phil Collins relacionada con la confianza, un tema que Conti no conocía en profundidad.

“Gordita, te soñé. Nos abrazamos y me dijiste que era como el tema de Phil Collins sobre la confianza”, escribió el marido de Ximena Capristo en una historia de Instagram, junto a una imagen con su amiga.

