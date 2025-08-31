La partida de Silvina Luna, el 31 de agosto de 2023, dejó un vacío profundo en el mundo del espectáculo y entre quienes la conocieron de cerca. A dos años de su fallecimiento, una de sus amigas más íntimas, Soledad Rodríguez, compartió un conmovedor testimonio sobre cómo la modelo enfrentó el diagnóstico que resultó fatal.

En diálogo con el ciclo A la Barbarossa, Soledad contó: “Fuimos muy amigas. Muchos años. Lo más importante es recordarla con mucha alegría, porque ella era eso. Incluso cuando le diagnosticaron la enfermedad siempre estuvo positiva, con una sonrisa, con felicidad“.

La modelo y actriz tená 43 años cuándo murió el 31 de agosto de 2023.

Soledad, reconocida como una de las “Mellizas Petardo”, agregó que Silvina “era alegría personificada”, incluso frente al peor escenario. Para ella, mantener ese recuerdo vivía en los chats del grupo de amigas: “En el chat de mejores amigas nos contamos qué soñamos con ella y nos acordamos con una sonrisa. Siento que es una manera de comunicarnos, de seguir estando relacionadas“.

Silvina pasó 79 días internada en el Hospital Italiano, donde esperaba un trasplante de riñón que nunca llegó debido a complicaciones. Su enfermedad fue consecuencia del uso de sustancias inyectadas durante una cirugía estética con el médico Aníbal Lotocki, que derivaron en hipercalcemia e insuficiencia renal severa.

La modelo falleció a los 43 años, rodeada del cariño de su familia y amigos. Su final fue acompañado de gestos cargados de espiritualidad y amor, como relató un hombre cercano: “Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos… se fue yendo, en paz, tranquila“.

Su legado trasciende la fama. Silvina no solo fue figura televisiva, sino que se convirtió en símbolo de lucha, alegría y resiliencia. El público la recuerda por su energía, autenticidad y capacidad de mantener el ánimo aún en el dolor.

De Gran Hermano a una carrera como vedette, actriz y modelo

El año 2001 marcó un momento de quiebre en la vida de Silvina Luna, cuando ingresó a la casa de Gran Hermano, dando inicio a su carrera profesional en los medios y llevando su nombre a ser conocido en los diferentes rincones del país.

22 años después, el 31 de agosto de 2023, se confirmó la noticia de su muerte luego de haber ingresado a terapia intensiva después de varias idas y vueltas en su estado de salud. La modelo estuvo internada varias semanas a la espera de un trasplante de riñón y luchando contra una serie de complicaciones a causa de una bacteria.

Mucho antes de ser conocida, la rosarina tenía otro rumbo de vida que cambió con su ingreso a la casa más famosa de la televisión.