“Sigan”: el inesperado comentario de Jorgelina Cardoso a Camila Galante tras los rumores entre Paredes y Evangelina Anderson

En los últimos días, Leandro Paredes fue centro de rumores que lo vinculaban con Evangelina Anderson, los cuales generaron un fuerte revuelo mediático en el que la mujer del jugador, Camila Galante, salió a desmentir la versión.

“Leandro me desmintió rotundamente un romance con Evangelina. Me dijo que no la conoce”, aseguró la esposa del mediocampista de Boca. “Me mostró él la noticia. La leímos juntos”, agregó para explicar la situación.

Pero además, en las últimas horas, el futbolista también intentó cerrar el tema compartiendo una imagen familiar junto a Galante y sus hijos con la leyenda “Mi vida” junto a emojis de enamorado y un corazón.

El comentario de Jorgelina Cardoso en el posteo de Paredes y Galante

En ese contexto, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María y amiga de Camila, dejó un mensaje público que se volvió viral en el mencionado posteo: “Con cada piedra que les tiren, sigan construyendo el castillo… los quiero y los extraño”.

El comentario fue entendido por muchos como un respaldo evidente, no solo hacia Camila sino también con Leandro. Usuarios de redes sociales reaccionaron con mensajes como “siempre con las palabras justas”, “eso es de una verdadera amiga”, “qué lindo que existan gestos así”, destacando la valentía de Jorgelina al intervenir en un momento tan delicado.

Antonela Roccuzzo, Jorgelina Cardoso y Camila Galante.

Es que Jorgelina y Camila mantienen una larga amistad, profundizada por el tiempo compartido mientras sus esposos fueron compañeros en la Selección Argentina, PSG y Juventus. Además, ambas son amigas de Antonela Roccuzo, esposa de Lionel Messi, y se han acompañado en momentos clave de sus vidas.

Por su parte, Evangelina Anderson también se pronunció ante los rumores y, a través de audios difundidos en televisión, dijo: “Estoy soltera, tranquila, enfocada en mis cosas. Jamás en la vida saldría con un hombre casado”.