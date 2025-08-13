Se supo cuál fue el motivo por el que se separaron Nicki Nicole y Trueno: ¿infidelidad y una canción dedicada?

Nicki Nicole y Trueno son dos cantantes argentinos de 24 y 25 años, y dos de los artistas más populares del país dentro del género urbano, en base al gran éxito de cada una de sus canciones, millones de reproducciones en plataformas digitales y convocantes shows en el país y en el mundo.

El éxito musical de Nicki Nicole y Trueno

Los jóvenes comenzaron su relación a mediados de 2020 y luego lanzaron su primera colaboración juntos, Mamichula, canción que superó los 640 millones de visualizaciones en YouTube. Aunque el inicio del romance fue blanqueado con este videoclip, el cierre del vínculo, a principios de 2023, nunca fue comunicado de manera oficial.

Debió pasar tiempo para que alguno de los dos se refiriera al tema. Fue la rosarina, durante una entrevista con Diego Madrigal de Quintetos55, quien habló de su ruptura con Trueno y reveló el nombre de la canción que le dedicó.

“Me pasó que hice el duelo antes. Yo ya lo sabía y es re feo. Vos ves a la persona y decís: ‘Esto se va a terminar’. Y capaz la otra persona también lo sabe, pero están ahí porque hay muchas cosas en común, pero quizás el amor ya no está”, explicó.

“Yo en ese momento era muy chica, pero fui muy madura en poder decir: ‘Ok, no voy a dejar que nos rompamos los corazones’, pero si lloré igual”, señaló sobre el momento del final de su relación con Trueno.

La canción que Nicki Nicole le dedicó a Trueno tras su separación

Se trata de No voy a llorar, una canción de su álbum Alma, lanzado en marzo de 2023, a pocas semanas del fin de la relación. En aquella oportunidad, Nicki comentó: “Es una canción que nace desde mi corazón roto, en un momento de mi vida en el que una relación terminó en buenos términos, pero yo estaba triste. Y en un momento dije: ‘Esto fue increíble, ¿por qué voy a llorar? Si el ciclo cerró, hay que seguir adelante”.

“¿Por qué voy a seguir llorando por algo que estuvo increíble? Mejor enfocarse en lo que viene. Es una canción 50% para mí y 50% para la gente. Tenía que hacerla, algunos versos son personales y otros más generales para que la gente se identifique, pero el estribo es personal”, explicó.

Trueno y Nicki Nicole se separaron. / Instagram

De rumores de reconciliación a un polémico final

Pasaron casi dos años para que los rumores acerca de una reconciliación entre ambos comenzaran a circular. Ambos fueran vistos juntos durante una gira por Europa, en un viaje que, hasta ahora, se había mantenido en secreto.

La pareja, que se separó en medio de rumores de infidelidad, habría retomado el vínculo lejos de las cámaras y de la atención mediática. Sin embargo, esta nueva temporada duró muy poco: en julio la cantante asistió al cumpleaños de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, y desde ese momento comenzó a ser vinculada con él y nuevamente se alejó del argentino.