Se quedó sin trabajo con Pettinato y lanzó un polémico pedido para poder sobrevivir: el difícil momento de la rosarina Asado de Faso

El panorama laboral de la influencer y youtuber rosarina conocida como Asado de Faso dio un giro inesperado que sacudió las redes sociales en las últimas horas. La joven comunicó oficialmente que ya no forma parte del staff del estudio de Roberto Pettinato, donde se desempeñó durante los últimos ocho meses.

Asado de Faso.

Esta situación de desempleo la obligó a reestructurar su presente financiero de manera urgente, apostando todo a su canal de YouTube y a la solidaridad de su comunidad digital bajo una modalidad que despertó críticas inmediatas.

Sin un ingreso fijo tras su salida del streaming Abitare, la creadora de contenido explicó a sus seguidores que su sustento actual depende exclusivamente del éxito de sus reproducciones y de la voluntad de quienes consumen su material.

Sin embargo, lo que generó una fuerte polémica fue el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: una feria americana y un sistema de recaudación de fondos directos donde solicita donaciones para poder sostenerse económicamente en esta nueva etapa fuera de los medios.

“Recuerden que me quedé sin trabajo después de 8 meses de programa en el estudio de Petinatto, ahora todo depende de mí y de las reproducciones de YouTube, si les nace del corazón dejar una donación para seguir sobreviviendo al capitalismo, mi alias es ‘naniunu’”, escribió la youtuber en su cuenta de esa plataforma.

Su trabajo como vendedora desató todo tipo de comentarios en YouTube. “Sabes que la situación del país se fue al carajo cuando @asadodefaso se pone a laburar, piedad lord”, comenta un usuario, mientras otro también se suma al comentario negativo y agrega: “Milagro captado en cámara”, haciendo referencia a que la influencer está trabajando.

Otros usuarios se sumaron con comentarios positivos, como una chica que dijo: “Sos muy divertida Nani, me gustan estos videos”, y otra que agregó un mensaje de aliento: “te amo Nani, iría a Rosario solo a comprarte ropa”