Se estrenó el Tiny Desk de Fito Páez: quiénes son los otros argentinos que lo grabaron

Fito Páez anunció este domingo desde sus redes sociales que su sesión Tiny Desk ya estaba terminada y que se estrenaría este lunes. “Estamos en el Tiny, llegando en nada. ¡Unas ganas de que lo vean, porque fue tan hermoso!”, comentó en un video.

Por eso, la expectativa fue creciendo y la presentación quedó disponible desde las 10 de la mañana de este lunes en el canal oficial de NPR Music. El show tiene una duración de casi 19 minutos y recorre un recorrido por su discografía: clásicos como A rodar mi vida, Mariposa Tecknicolor, Circo Beat y Sale el sol en representación de su disco más reciente, Novela. El cierre fue con Tercer Mundo.

Fito Páez llegó al Tiny Desk

Acompañando a Fito en esta presentación estuvieron destacados músicos: Juani Agüero y Vandera en guitarra y coros, Diego Olivero en bajo, Juan Absatz en teclado, Emme en coros, Gastón Baremberg en batería, Alejo von der Pahlen en trompeta, Ervin Stutz en saxo tenor y Santiago Benítez en trombón. Un ensamble que le dio cuerpo y sabor al formato íntimo.

Mirá el Tiny Desk de Fito Páez completo

Todos los argentinos que tuvieron su sesión de Tiny Desk

Tiny Desk es una serie de conciertos íntimos organizada por NPR que se caracteriza por su formato simple, oficinas, mesas, poca parafernalia, y por capturar al artista más cerca de lo cotidiano. Fito se suma a una lista creciente de argentinos que aceptaron el reto de mostrar su música en ese contexto.

Algunos de los compatriotas que ya participaron del Tiny Desk incluyen nombres como Juana Molina, Nicki Nicole, Nathy Peluso, Ca7riel & Paco Amoroso, Trueno, Sofía Rei, María Volonté, y el dúo Cande y Paulo. Cada uno aportó estilos distintos: del folk experimental al trap, pasando por fusiones y sonidos urbanos.

Por ejemplo, Ca7riel & Paco Amoroso en octubre de 2024 presentaron su show Tiny Desk con canciones de su álbum Baño María, mostrando una faceta íntima y potente.

Nicki Nicole participó en su Tiny Desk en 2021, versionando sus canciones con arreglos especiales que le permitieron mostrar otro costado artístico, más allá de la escena urbana masiva.

Juana Molina, veterana de la música experimental argentina, fue de las primeras en ingresar al formato, aportando su estilo propio.

Con la inclusión de Fito Páez, se completa un círculo que demuestra la diversidad musical argentina: desde lo íntimo y acústico hasta lo electrónico, urbano y lo experimental. Este Tiny Desk supone una revelación: que también en espacios pequeños, sin estridencia, la música puede emocionar como en los grandes estadios. Fito lo demostró.