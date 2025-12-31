Scaloni campeón en las pistas: el video viral del DT de la Selección en una carrera de karting en Rosario

Lionel Scaloni, el estratega que llevó a la Selección argentina a la cima del mundo, volvió a ser tendencia, pero esta vez lejos de los bancos de suplentes. El DT se puso el casco y participó de una carrera de karting donde demostró que su espíritu competitivo se mantiene intacto. El video del evento no tardó en escalar en las plataformas digitales, mostrando una faceta menos conocida del oriundo de Pujato.

La atención de los usuarios se centró en el desenlace de la competencia. En las imágenes se observa cómo Scaloni, con una precisión asombrosa, ejecuta una maniobra técnica para superar a sus rivales en el momento justo. Esta definición le permitió cruzar la meta en la primera posición, llevándose un triunfo que fue celebrado con aplausos y sorpresa por los presentes en el circuito.

Habilidad al volante y furor en las redes sociales

El clip de la carrera rápidamente se volvió viral, acumulando miles de reproducciones y comentarios de apoyo. Los fanáticos destacaron la destreza del entrenador para maniobrar el kart en situaciones de alta velocidad, comparando su lectura de la pista con la lucidez estratégica que suele mostrar en el fútbol profesional. La habilidad del técnico campeón del mundo fuera de su zona de confort despertó la admiración de todos.

En Rosario el video tuvo un impacto especial, dado el estrecho vínculo afectivo que une al DT con la zona. Los seguidores resaltaron que la mentalidad ganadora del entrenador se traslada a cualquier ámbito donde compita, ya sea en un estadio colmado o en una pista de karts local. La naturalidad con la que se lo vio festejar el triunfo fue otro de los puntos más comentados por la gente.

Scaloni campeón.

Con esta nueva “victoria” en su historial personal, Scaloni reafirma su lugar como una de las figuras más queridas y seguidas de la provincia de Santa Fe. Mientras la Selección argentina se prepara para sus próximos desafíos, el técnico disfruta de su tiempo libre demostrando que, incluso arriba de un kart, tiene el talento necesario para seguir dando vueltas olímpicas.