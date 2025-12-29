Jugó en River, en la Selección Argentina de Scaloni y está sufriendo una parálisis facial

Lucas Ocampos atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera desde su llegada al fútbol mexicano. El delantero argentino, actual jugador de Rayados de Monterrey, fue diagnosticado con una parálisis facial de origen viral, una complicación médica que se suma a la fractura de muñeca y al traumatismo facial que había sufrido semanas atrás y que vuelve a interrumpir su puesta a punto de cara al Torneo Clausura 2026.

El club mexicano confirmó la situación a través de un parte médico oficial, en el que detalló que el futbolista deberá cumplir siete días de reposo absoluto, quedando al margen del tramo final de la pretemporada. La evolución será evaluada con nuevos estudios antes de definir cuándo podrá retomar los entrenamientos.

El accidente que marcó un antes y un después

El presente de Ocampos ya venía condicionado por un accidente doméstico ocurrido hace poco más de un mes. El ex River intentó auxiliar a una de sus hijas tras una caída durante una clase de equitación y, en medio del apuro, perdió el control de un monopatín en una pendiente. La caída le provocó una fractura de muñeca y golpes en el rostro, lo que lo dejó fuera de la Liguilla del Apertura 2025.

A raíz de ese episodio, el atacante estuvo cerca de dos meses sin actividad oficial, observando desde afuera la eliminación de Rayados en la etapa decisiva del campeonato mexicano.

Parálisis facial y nuevo freno

Cuando parecía iniciar la recta final de su recuperación, surgió el nuevo contratiempo. La parálisis facial obligó a frenar nuevamente su preparación, generando preocupación tanto en el cuerpo médico como en el entorno del futbolista. Desde el club aclararon que se trata de una afección tratable, aunque requiere descanso y seguimiento estricto.

Lucas Ocampos (AP)

Un paso por México marcado por las dificultades

Ocampos llegó a Monterrey en septiembre de 2024 como refuerzo de jerarquía, tras su paso por Sevilla y la Selección Argentina. Sin embargo, su ciclo en la Liga MX estuvo marcado por las lesiones y la irregularidad, lejos de las expectativas iniciales.

A pesar del momento adverso, el propio jugador se mostró optimista en redes sociales. “Enero será mejor”, escribió junto a una imagen en la que se lo ve con un parche y signos visibles de su recuperación.