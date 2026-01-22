¿Sanción inminente? El Ministerio Público Tutelar interviene tras el último escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

El Ministerio Público Tutelar (MPT) tomó cartas en el asunto tras la reciente viralización de capturas de pantalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Este organismo, encargado de velar por el bienestar de Francesca e Isabella, informó al juez Adrián Hagopián sobre la exposición de conversaciones que forman parte del expediente judicial.

La panelista Paula Varela reveló en Intrusos que los padres solo deben comunicarse a través de un chat grupal oficial. En dicho espacio interviene la licenciada Mattera, quien supervisa que los conflictos de los adultos no afecten los avances logrados con las menores.

Evaluando sanciones y medidas judiciales

La Justicia considera que la difusión de estos mensajes vulnera la privacidad de las niñas al dejarlas expuestas en medio de una disputa mediática. Debido a esto, el MPT estaría evaluando aplicar sanciones contra Wanda Nara por incumplir las normativas de confidencialidad vigentes en la causa.

Mauro Icardi vs. Wanda Nara. Foto: captura pantalla

Además, se supo que el organismo tiene previsto avanzar con una denuncia formal durante el mes de febrero. Esta acción legal se concretaría una vez que finalice la feria judicial, buscando establecer límites claros sobre lo que se puede publicar en redes sociales.

El conflicto bajo la lupa de expertos

El Ministerio insiste en que ambos progenitores deben priorizar el bienestar psicofísico de sus hijas por encima de sus propios deseos o estrategias mediáticas. Por el momento, la advertencia judicial funciona como un último llamado de atención para evitar la revictimización de las menores. El cumplimiento de los tratamientos psicológicos y el respeto por los canales de comunicación oficiales serán determinantes para las futuras decisiones del Juzgado interviniente.