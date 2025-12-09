Rosario lanza una canasta navideña de cinco productos por $5.900

Con el objetivo de aliviar el bolsillo en las Fiestas, la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar) presentó una canasta navideña de bajo costo, que su presidente, Sergio Cassinerio, calificó como “la más barata de todo el país”.

Cinco productos clásicos.

El acuerdo firmado con el Gobierno de Santa Fe permite ofrecer cinco productos clásicos, incluyendo pan dulce, sidra, budín, turrón y garrapiñada por un precio fijo de $5.900. Desde Casar, la calificaron como la canasta más barata del país.

Qué contiene la canasta navideña presentada por la Cámara de Supermercados de Rosario

1 sidra

1 pan dulce

1 turrón de maní

1 garrapiñada de maní

1 budín

La canasta navideña estará disponible en los supermercados de Rosario y otras 16 localidades del sur provincial que forman parte de Casar. Estos son los municipios adheridos en la región sur:

Arroyo Seco

Gálvez

Funes

Totoras

Pérez

Granadero Baigorria

Ricardone

Villa Constitución

Alcorta

Firmat

San Lorenzo

Cañada de Gómez

Casilda

Arequito

Chañar Ladeado

Bigand

Armstrong

Chabas

Uno de los clásicos de las fiestas.

Además, la propuesta se ampliará a toda la provincia: el próximo jueves se lanzará la misma iniciativa en Santa Fe capital y se extenderá para alcanzar a más de 150 puntos de venta en todo el territorio santafesino.

“Es un esfuerzo de los supermercados que ofrecen esta canasta navideña con los productos imprescindibles a menos de 6.000 pesos”, dijo durante la presentación realizada en Rosario, Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo.

Supermercados adheridos

Supermercado Único (Casar-Rosario):

Sucursales (11): San Martín 395, San Martín 1845, Pellegrini 537, Colón 1090, Mendoza y Rioja Open Mall, Av. San Martín 1043, San Martín 1240, Casilda 1740, Bv. Segui 5970, B. Houssay esq. J. Hernández.

Localidades: Arroyo Seco, Funes, Gálvez, Totoras, Ricardone, Pérez, Arequito, Rosario.

Don Alejo Supermercado:

Sucursales (1): Alvear 360.

Localidad: Ricardone.

Supermercado Beltrán:

Sucursales (5): San Martín 1660, Corrientes 398, 1º de Mayo 1358, Eva Perón 7943, 25 de Mayo y Moreno.

Localidades: Funes, Firmat, Rosario.

Alto Paraná:

Sucursales (1): 25 de Mayo y Moreno.

Localidad: Villa Constitución.

Super Ebe:

Sucursales (4): San Martín 2278, Eva Perón 779, Eva Perón 142, Catamarca 1735.

Localidades: Granadero Baigorria, Rosario.

Su Super:

Sucursales (1): Av Pellegrini 623.

Localidad: Rosario.

El Super Supermercado:

Sucursales (3): San Martín 962, Ov. Lagos 1401, San Martín 2558.

Localidad: Rosario.

La Ola:

Sucursales (1): Aragón 2766 A.

Localidad: Rosario.

Super Provesur:

Sucursales (2): Av. San Martín 6291, San Martín 3419.

Localidad: Rosario.

Super Génova:

Sucursales (1): 1º de Mayo.

Localidad: Totoras.

La Reina:

Sucursales (2): Los Nogales 2501, Avellaneda 700.

Localidad: Funes, Roldán.

Super Oroño:

Sucursales (3): Quinquela Martín 674, Bv. Segui 660, Bv. Segui 2869.

Localidad: Roldán, Rosario.

Supermercado Don Juan:

Sucursales (1): Juan Juan Paso 5862.

Localidad: Rosario.

Supermercado Único:

Sucursales (8): JUAN JOSE PASO 5862, ALBERDI, B. Rorambra 3587, Lavalle 4210, J. B. Sabato 1838, Italia 1000, Montevideo 595.

Localidades: Armstrong, Ricardone, C. de Bustos, Cañada de Gómez, Chañar Ladeado.

El Solar:

Sucursales (6): 25 de Mayo y J. Foesto, J. A. Ponson y Reconquista, Matre 1660, BAJADA GRANDE, Buenos Aires 3138, Pte. Roca 404, Brigadier Lopez 1245.

Localidades: Totoras, Chabas, Casilda, Totoras, Arequito, Arequito, Arequito.

BLÚ:

Sucursales (3): Pellegrini 178, Mendoza y Sarmiento, Pte. Roca 42, Pte. Roca 82.

Localidad: Rosario, Rosario, Rosario.

Hipermercado Bobotti:

Sucursales (1): 19 de Mayo 865.

Localidad: Cañada de Gómez.

Mercadía:

Sucursales (3): San Martín 2202, Bv. Segui 5296, 3 de Febrero 2480.

Localidad: San Lorenzo, Rosario.

Alfa:

Sucursales (1): Eva Perón 6998.

Localidad: Rosario.

La Gallega: