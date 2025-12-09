Cuánto cuesta armar la mesa dulce en Rosario

La cuenta regresiva ha comenzado. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los hogares rosarinos ya se visten de fiesta para celebrar la esperada noche del 24 de diciembre. Más allá del reencuentro y el cariño familiar, hay un protagonista indiscutido que anuncia el comienzo de los festejos: la Mesa Dulce.

Pan dulce: infaltable en la mesa navideña

Los precios de los clásicos para la mesa navideña 2025

El piso del pan dulce en los supermercados arranca en los $2.500 y se extiende hasta los $12.000, pero la mayoría oscila entre $5.000 y $6.000. No obstante, en Rosario el pan dulce tiene su versión premium en distintas panaderías, con precios que llegan hasta los $42.000.

En cuanto a las garrapiñadas, el paquete de 80 gramos tiene un precio de entre $1.000 y $1.500. En esa línea, las almendras con chocolate cuestan entre $4.000 y $5.000, mientras que los turrones de maní tienen un precio de entre $2.000 y $4.000 los más premium.

Las bebidas espumantes, como el champagne, tiene una variación de precios muy grande: cuestan entre $5.000 y $50.000. En cambio la sidra de 750 ml comienza en los $3.500 y va hasta los $7.000.

Un clásico para brindar.

Para muchas familias, el desembolso por la canasta básica de la mesa dulce (pan dulce, turrones y garrapiñadas) se sitúa en un rango de $30.000 a $35.000. Es fundamental tener en cuenta que este monto puede escalar rápidamente. Si se trata de un festejo con muchos invitados, es probable que la cifra se eleve hasta el doble, rondando los $70.000, o incluso el triple, acercándose a los $90.000, en función de las porciones y la diversidad de productos adquiridos.