Encendido del arbolito de Navidad en Rosario: Horario, propuestas para la familia y desvíos de colectivos

Rosario se viste de Navidad con el arbolito más luminoso de la ciudad. El encendido del tradicional arbolito ubicado en la rotonda de boulevard Oroño y Pellegrini será este lunes 8 a las 19 con entrada libre y gratuita.

La propuesta musical estará a cargo de Fabián Gallardo y Los Piratas, banda tributo a Los Auténticos Decadentes, que ofrecerán un show lleno de energía y ritmo popular para acompañar la velada con clásicos infaltables y un espíritu festivo y que el público siga disfrutando una vez ejecutado el ya tradicional encendido.

El arbolito más tradicional del Rosario.

La actividad, de acceso libre y gratuito, busca celebrar la unidad, la paz y la esperanza, y contará con la participación de la Asociación Amigos del Parque Independencia y la Mesa Interreligiosa para el Bien Común, entre otras organizaciones.

Arbolitos de Navidad en otros puntos de la ciudad

Más allá del gran ícono navideño en Pellegrini y Oroño, la Municipalidad ha planificado una amplia distribución de decoración en distintos puntos neurálgicos de Rosario. Varios árboles de Navidad de menor tamaño se están montando en diversas plazas y paseos, incluyendo la Plaza San Martín, el concurrido Mercado del Patio, y el Parque Mitre. La ornamentación se extiende también a la costanera, específicamente en el cruce de Av. Puccio y Carlos Colombres, en un tramo de la calle San Martín, y en la Plaza Olga Cossettini. Estos adornos, junto con los árboles, estarán a la vista de los ciudadanos hasta el Día de Reyes, el próximo 6 de enero.

Gentileza Sebastian Granata

Desvíos de líneas de colectivos

Con motivo de esta actividad, la Municipalidad dispuso desvíos en los habituales itinerarios de las líneas de transporte urbano de pasajeros que circulan por la zona, los que se mantendrán desde las 16 del lunes 8 hasta las 03:00 del martes 9 de diciembre.

Los desvíos previstos son:

Línea 102 144 N : de sus recorridos por Pellegrini, Italia, Zeballos, Alvear a sus recorridos.

Línea 120 : de su recorrido por Pellegrini, Italia, Zeballos, Santiago, Montevideo a su recorrido.

Línea 123 : de su recorrido por Dorrego, Zeballos, Santiago, Pellegrini a su recorrido.

Línea 133 125 N/V : de sus recorridos por Balcarce, Zeballos, Santiago, Pellegrini a su recorrido.

Línea 153 R/N: de sus recorridos por Pellegrini, Italia, Zeballos, Santiago, Pellegrini a su recorrido.

Paradas Anuladas:

Pellegrini y Moreno (102 144 N, 120, 153N/R)

Pellegrini y Balcarce (102 144 N, 120, 123, 153 R/N)

Pellegrini y Alvear (102 144 N, 120, 133 125 N/V, 123, 153 N/R)

Alvear y Zeballos (102 144 N)

Dorrego y Pellegrini (123)

Balcarce y Montevideo (133 125 N/V)

Balcarce y Pellegrini (133 125 N/V)

Alvear y Montevideo ochava SE (120)

Paradas Habilitadas: