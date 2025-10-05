Rosario Central vs River Plate por el Torneo Clausura 2025: hora, formaciones y dónde ver el partido

Este domingo Rosario Central recibe a River Plate en el Estadio Gigante de Arroyito, en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

Rosario Central, dirigido por Ariel Holan, se encuentra en una posición destacada en la tabla de la Zona B. El equipo viene de una victoria por 3-0 ante Gimnasia en la fecha anterior, lo que le permitió sumar 15 puntos en 9 partidos. Ángel Di María, quien ha sido una pieza clave en el mediocampo, será titular en este encuentro.

Ángel Di María. Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

Por su parte, River Plate, bajo la conducción de Marcelo Gallardo, atraviesa un momento irregular en el campeonato local. Sin embargo, el equipo llega con confianza tras su reciente victoria por 1-0 ante Racing en la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del torneo. River se ubica en la segunda posición de la tabla anual, con 49 puntos, y está obligado a sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Maxi Salas, el héroe de River ante Racing (River)

Este enfrentamiento es crucial para ambos equipos. Central busca consolidar su posición en la parte alta de la tabla y acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. Por su parte, River necesita sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por el título y asegurar su lugar en competiciones internacionales.

Posible formación de Rosario Central vs River

Rosario Central: Braun; Martínez, Pérez, Komar, Acuña; López, Di María, Malcorra; Solari, Ferreira y Salazar. DT: Ariel Holan.

Posible formación de River vs Rosario Central

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Castaño, Portillo, Galoppo; Quintero; Borja y Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Rosario Central vs River por el Torneo Clausura 2025: dónde ver en vivo y datos del partido

El partido comenzará a las 21:15 horas y será dirigido por el árbitro Yael Falcón Pérez.

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium, disponible para los usuarios con el pack fútbol. Además, los aficionados podrán seguir el minuto a minuto a través de diversas plataformas digitales.