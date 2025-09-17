Rosario Central recibió una dura sanción por las banderas ofensivas contra el Ogro Fabbiani

Rosario Central fue sancionado por las autoridades de Santa Fe luego de que se publicaran banderas obscenas contra Cristian “Ogro” Fabbiani, DT de Newell’s, durante el empate 1 a 1 frente a Boca del pasado domingo.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, generaron una fuerte reacción institucional y obligaron a una revisión de la acción por parte del Ministerio de Seguridad provincial. Es así, que se determinó que, en el próximo partido que Central dispute de local contra Talleres, no podrá haber banderas en la platea del río ni en la popular de Regatas. Además, se prohibieron los instrumentos de percusión y viento.

Una de las banderas que la hinchada de Central mostró en el partido ante Boca.

Más allá de esto, desde la dirigencia del club estiman que habrá también una fuerte sanción económica por parte de la Liga Profesional, aunque los montos aún no fueron confirmados oficialmente.

El motivo de la sanción fue una bandera desplegada en la platea del río donde se caricaturizó a Fabbiani como Fiona (personaje de Shrek) y otra bandera en la popular Regatas, en forma de pene, con la leyenda “siempre lo tendrás” e incluso elementos visuales que representaban acción obscena. Las cargadas se produjeron luego del clásico ante Newell’s, aprovechando el partido ante el Xeneize para exhibir los trapos.

La dirigencia de Rosario Central emitió un comunicado repudiando los hechos. Señalaron que “esta forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar de esta CD” y pidieron disculpas públicas a Fabbiani. Gonzalo Belloso, presidente del club, manifestó estar “avergonzado” por lo sucedido y reafirmó su compromiso con los valores de respeto entre clubes rivales.

Desde el club también aseguraron que tomarán medidas internas para evitar que este tipo de manifestaciones se repitan. Se revisarán los mecanismos de control en las tribunas y se profundizará la fiscalización de los trapos y mensajes que ingresen al estadio.

El episodio ocurrió a los 21 minutos del partido con Boca, un momento simbólico dado que corresponde al número de triunfos de Central sobre Newell’s en su historial. Esa coincidencia fue aprovechada por algunos hinchas como parte de la cargada.