Rosario Central presentó a Ledesma, Ávila y Pizarro: qué dijeron sobre el sueño de la Copa Libertadores

Rosario Central vivió este lunes una jornada de renovada ilusión en el predio de Arroyo Seco. Con la Copa Libertadores como el gran objetivo del año, la dirigencia auriazul oficializó la llegada de tres piezas clave para el esquema de Jorge Almirón: el arquero Jeremías Ledesma, el defensor Gastón Ávila y el volante Vicente Pizarro.

Rosario Central.

Los futbolistas, que ya se integraron a la pretemporada, compartieron sus sensaciones sobre este nuevo ciclo y la ambición de llevar al Canalla a lo más alto del continente.

Para el hincha, los regresos de “Conan” Ledesma y el “Gato” Ávila representan mucho más que simples fichajes; es la vuelta de dos jugadores formados en la casa que forzaron sus salidas de River y el fútbol europeo, respectivamente, para defender nuevamente los colores de Arroyito. Ledesma, quien competirá por el puesto con un histórico como Jorge “Fatura” Broun, fue contundente sobre su decisión: “Estamos acá porque lo elegimos. Es muy positivo en nuestras carreras y nuestras vidas poder volver a casa”.

Identidad canalla y jerarquía internacional

Por su parte, Gastón Ávila no pudo ocultar su emoción por vestir otra vez la camiseta de Central tras su paso por el Ajax y el fútbol brasileño. El defensor subrayó que jugar en el club del cual es fanático “no se siente como un trabajo” y se mostró muy optimista respecto al plantel que se está conformando bajo las órdenes de Almirón. “Con el equipo que tenemos, creo que todo es posible. Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible en la Libertadores; si la ganamos, mucho mejor”, sentenció el zaguero.

Ávila ya es parte de Central.

La cara nueva para el fútbol argentino es Vicente Pizarro, volante central de la Selección de Chile que llega procedente de Colo Colo. El “Vicho”, a quien el técnico ya conoce de su paso por el conjunto trasandino, reconoció haber recibido excelentes referencias de la institución por parte de excompañeros. “El Colo Gil me habló mucho de Central y de cómo se vive el día a día con esta gente. Me siento muy cómodo y estoy entusiasmado por conocer ese ambiente tan especial”, comentó el mediocampista.