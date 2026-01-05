Ignacio Malcorra confirmó que se va de Rosario Central: “Es un día muy triste para mí”

La noticia que el hincha de Rosario Central no quería escuchar se terminó de confirmar este lunes. Ignacio Malcorra, el hombre de los goles importantes y dueño de la 10 en las últimas temporadas, anunció oficialmente que su ciclo en la institución de Arroyito llegó a su fin.

Tras quedar libre el 1º de enero y no recibir una propuesta que colmara sus expectativas para continuar, puso punto final a una etapa marcada por la gloria y el cariño incondicional de la tribuna.

Ignacio Malcorra se va de Rosario Central.

A través de declaraciones que golpearon el corazón de los fanáticos, el futbolista reconoció que su deseo era seguir vistiendo la camiseta auriazul. “Es un día muy triste para mí y para mi familia”, confesó Malcorra, dejando en claro que el desenlace de esta historia no fue el que él imaginaba.

Un adiós sin despedida en el Gigante de Arroyito

Uno de los puntos que más angustia generó en el jugador fue la imposibilidad de saludar a los hinchas dentro de la cancha. “Me hubiera encantado despedirme de otra manera, dentro del campo y con la gente”, expresó con pesar, haciendo referencia a que su salida se da en medio del receso y a través de un comunicado, sin el calor del Gigante.

Ignacio Malcorra se despidió desde las redes sociales.

Malcorra se va de Central siendo una pieza fundamental en el esquema que le dio títulos al club y, sobre todo, por su implacable racha en los clásicos rosarinos .Minutos después de la conferencia de prensa de Jorge Almirón, el diez canalla posteó una historia donde termina con los rumores sobre su futuro.

Durante su paso por Rosario, Malcorra se transformó en un referente positivo tanto para los juveniles como para los referentes del plantel. Su pegada exquisita y su inteligencia táctica lo llevaron a ser uno de los futbolistas más respetados de la liga argentina. Con su salida, el club pierde no solo a un generador de juego, sino a un líder que supo interpretar como pocos el sentimiento del hincha canalla en cada partido decisivo.