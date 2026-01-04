El ciclo Almirón pone primera: a qué hora y dónde presentan al nuevo DT de Rosario Central

La expectativa en Arroyito llegó a su fin este domingo con el arribo de Jorge Almirón a la ciudad. Luego de un descanso en el Viejo Continente, el técnico aterrizó en Rosario para ponerse al frente del inicio de la pretemporada este lunes. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa tras la salida de Ariel Holan, con el desafío inmediato de rearmar un equipo que deberá estar a la altura de la competencia oficial en apenas 25 días.

Almirón dirigió al club chileno desde enero del 2024 hasta agosto de 2025. Ahora se hará cargo de Central.

El cronograma oficial indica que la presentación formal ante la prensa tendrá lugar este lunes a las 13:00 en la Sede Fundacional del club. Allí, se espera que el flamante DT brinde precisiones sobre el armado del plantel, las renovaciones de contratos clave que expiraron en diciembre y la posible llegada de refuerzos. La dirigencia busca en él una figura capaz de gestionar un vestuario con nombres de jerarquía internacional y personalidades fuertes.

Jorge Almirón

Experiencia copera y orden interno: las claves del desembarco

Uno de los principales motivos que inclinó la balanza a favor de Almirón fue su comprobada capacidad para lidiar con planteles de alta exposición. La Comisión Directiva, encabezada por Gonzalo Belloso, detectó cierta “relajación” en el grupo tras los últimos logros obtenidos, por lo que el perfil del ex DT de Boca aparece como el ideal para recuperar la disciplina logística y el rigor en los horarios que la alta competencia exige.

El historial reciente del entrenador ofrece una de cal y una de arena. Su paso por Boca Juniors es recordado por la intensidad: en solo seis meses alcanzó una final de Copa Libertadores, demostrando una notable solidez en escenarios continentales adversos, aunque sufrió un marcado desgaste en el torneo doméstico. Ese rodaje internacional es, precisamente, el capital que la dirigencia canalla pretende explotar en el máximo certamen de la Conmebol.

Por otro lado, su experiencia en Colo Colo dejó un saldo agridulce que sirve como aprendizaje. Si bien cosechó el campeonato chileno y la Supercopa, el rendimiento del equipo fue de mayor a menor, enfrentando críticas tras derrotas en clásicos y un cierre de ciclo conflictivo. Almirón llega a Rosario con la madurez que otorgan esos contextos de máxima presión, pero con el beneficio de un entorno que, de entrada, parece ofrecerle mayor contención que sus destinos anteriores.

Con la mirada puesta en fines de enero, el “Mundo Central” inicia una cuenta regresiva donde no habrá margen de error. La gestión de los egos y la rápida asimilación de la idea táctica serán los pilares sobre los cuales Almirón intentará construir un equipo que recupere el hambre de gloria en un 2026 que promete ser vibrante.