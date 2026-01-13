Rosario Central lanzó una colecta solidaria por la Patagonia: cuándo y dónde llevar las donaciones

Rosario Central volvió a demostrar su compromiso social al lanzar este martes una importante colecta solidaria destinada a la Patagonia. Ante la crítica situación que atraviesan las provincias del sur debido a los incendios forestales, la institución canalla activó sus canales oficiales para canalizar la ayuda de los rosarinos.
Desde el club informaron que la prioridad absoluta es la recolección de agua mineral, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. También se solicitan elementos de primeros auxilios y herramientas de trabajo que puedan ser de utilidad para los brigadistas y las familias que han perdido sus pertenencias en las zonas de desastre.
Las donaciones se reciben en la Guardería Náutica en los siguientes días y horarios:
- martes 13 de enero: de 16: a 20.
- miércoles 14 de enero: de 9 a 18
La institución difundió un listado de lo que se necesita
- Herramientas e insumos: Motobombas, herramientas manuales (palas, hachas, machetes), mangueras de incendio, generadores eléctricos, combustible y linternas frontales.
- Elementos de protección: Cascos, gafas, máscaras, guantes de cuero o ignífugos, borcegos de cuero (talles 36 al 45) y protector solar.
- Primeros auxilios: Colirio (sin corticoides), Platsul para quemaduras, solución fisiológica, analgésicos, gasas estériles y vendas.
- Alimentos y viandas: Agua potable, alimentos no perecederos (arroz, fideos, legumbres), barras energéticas y vajilla descartable.
- Atención para animales: Alimento balanceado para perros y gatos, fardos o semillas para animales de granja, antibióticos y analgésicos de uso veterinario, y caniles o transportadoras.