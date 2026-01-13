Rosario Central lanzó una colecta solidaria por la Patagonia: cuándo y dónde llevar las donaciones

Rosario Central volvió a demostrar su compromiso social al lanzar este martes una importante colecta solidaria destinada a la Patagonia. Ante la crítica situación que atraviesan las provincias del sur debido a los incendios forestales, la institución canalla activó sus canales oficiales para canalizar la ayuda de los rosarinos.

.

Desde el club informaron que la prioridad absoluta es la recolección de agua mineral, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. También se solicitan elementos de primeros auxilios y herramientas de trabajo que puedan ser de utilidad para los brigadistas y las familias que han perdido sus pertenencias en las zonas de desastre.

Las donaciones se reciben en la Guardería Náutica en los siguientes días y horarios:

martes 13 de enero: de 16: a 20.

miércoles 14 de enero: de 9 a 18

La institución difundió un listado de lo que se necesita

Herramientas e insumos: Motobombas, herramientas manuales (palas, hachas, machetes), mangueras de incendio, generadores eléctricos, combustible y linternas frontales.

Elementos de protección: Cascos, gafas, máscaras, guantes de cuero o ignífugos, borcegos de cuero (talles 36 al 45) y protector solar.

Primeros auxilios: Colirio (sin corticoides), Platsul para quemaduras, solución fisiológica, analgésicos, gasas estériles y vendas.

Alimentos y viandas: Agua potable, alimentos no perecederos (arroz, fideos, legumbres), barras energéticas y vajilla descartable.

Atención para animales: Alimento balanceado para perros y gatos, fardos o semillas para animales de granja, antibióticos y analgésicos de uso veterinario, y caniles o transportadoras.