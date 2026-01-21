Vía Rosario / Incendios en Rosario

Rosario bajo fuego: voraz incendio destruyó un depósito de vehículos

Un importante operativo de bomberos trabajó arduamente para contener las llamas en un predio en la zona norte de la ciudad.

21 de enero de 2026

La ciudad de Rosario vivió este miércoles una jornada crítica debido a una seguidilla de incendios que puso en alerta a los servicios de emergencia. El episodio de mayor gravedad se registró en un depósito del ferrocarril Belgrano Cargas, situado en la intersección de las calles Renan y Pasaje 734, zona norte. También se reportaron un incendio de pastizales y otro en un basural.

El siniestro generó una densa columna de humo negro que resultó visible desde distintos puntos de la ciudad, provocando gran preocupación entre los vecinos del barrio y los automovilistas que circulaban por la zona.

Varias dotaciones de los Bomberos Zapadores y Voluntarios acudieron al lugar para combatir el fuego, que se propagó con rapidez debido a la presencia de materiales altamente inflamables y combustibles en el interior de los rodados.

Según las primeras informaciones, las pérdidas materiales fueron totales en gran parte del predio, afectando a múltiples unidades que se encontraban allí almacenadas. Afortunadamente, a pesar de la magnitud del siniestro, no se informaron personas heridas ni víctimas fatales durante las tareas de extinción.

Luciano Salazar, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, contó en El Tres que el incendio afectó a una gran variedad de unidades, incluyendo camiones, tractores, camionetas y autos que, afortunadamente, ya no contaban con combustible en sus tanques.

