“Cada verano vivimos con miedo”: el testimonio de una joven voluntaria sobre los incendios intencionales en la Patagonia

Con apenas 22 años, Lucila Yañez es una de las jóvenes que desde hace tiempo viene organizando y coordinando redes de voluntarios para asistir a las comunidades afectadas por los incendios forestales en la Patagonia. Actualmente se encuentra en la zona de El Bolsón y mantiene contacto permanente con vecinos y brigadistas de Epuyén, El Hoyo y otros puntos del oeste de Chubut.

“La organización surgió más por necesidad que por estructura formal. Fue un agrupamiento de personas que sentimos la urgencia de ayudar”, explicó. El antecedente inmediato fue el incendio de Mallín Ahogado, donde se logró coordinar a más de 280 voluntarios. “Llegamos a manejar unas 30 personas por día y la ayuda fue enorme. Se organizó de manera eficaz y se pudo llegar a muchísimos vecinos”.

Ese mismo grupo volvió a activarse este verano ante la reaparición de incendios en la región. “Esto es algo que pasa todos los años. Un brigadista me dijo: *‘Estoy cansado y tengo miedo cada vez que llega el verano’. Los vecinos ya viven en estado de alerta permanente”, relató.

Incendios en Chubut

Lucila remarcó que muchos de los afectados todavía no se habían recuperado del incendio del año pasado. “Hay vecinos que estaban reconstruyendo sus casas y otra vez lo perdieron todo. Es devastador”. En ese sentido, cuestionó con dureza la falta de políticas públicas: “La ayuda estatal siempre llega tarde y es escasa. Si realmente interesara cuidar la tierra y a la gente, las medidas de prevención deberían estar mucho más avanzadas”.

También puso el foco en la situación de los brigadistas: “Las brigadas locales no están equipadas porque no reciben financiamiento. Los bomberos de El Hoyo están haciendo colectas para comprar un camión. Es indignante que tengan que depender solo de la solidaridad de la gente”.

Sobre el origen de los incendios, Lucila fue contundente: “Los vecinos están convencidos de que esto es intencional y que hay un interés económico detrás. Con los cambios en la Ley de Bosques, después de 60 años se pueden vender terrenos incendiados. Muchos sienten que buscan expulsarlos de sus casas”.

Incendio en Chubut (Foto: X @greenpeak)

La situación genera desgaste y miedo. “Hay vecinos que piensan en vender e irse, y otros les dicen que no lo hagan porque eso es justamente lo que buscan”. A pesar de no tener formación específica en temas ambientales —es profesora de inglés—, Lucila se involucra desde el compromiso humano: “Me parte el alma ver cómo se normaliza algo que es un desastre gigante. Se pierden animales, bosques, hogares. No podemos aceptar que esto ‘pasa todos los veranos’ y nada más”.

En cuanto a la actualidad, señaló que la región sigue en alerta. “Acá en El Bolsón hubo un intento de incendio cerca del aeródromo, también intencional. No hay cámaras, no hay sistemas de prevención adecuados. Debería existir un plan serio, y no solo promesas de buscar culpables”.

La ayuda, hoy, llega principalmente desde la sociedad. “La gente colabora con alias chequeados de las familias afectadas. Se necesitan insumos para brigadistas: mangueras, motobombas, mochilas, cascos, gafas, además de alimentos, medicamentos y ayuda para animales”. También se están armando viandas para brigadistas y vecinos.

“Creemos que la única salida es la unión: la del pueblo de acá y la del resto del país, para visibilizar lo que pasa y exigir respuestas reales”, concluyó.

Damnificados por los incendios en la Patagonia

