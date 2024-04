Romina Diez defendió la Ley Bases: “Los empresarios son héroes”

La extensa sesión sobre la Ley Bases incluyó este martes un fuerte párrafo de La Libertad Avanza a favor de las privatizaciones. “Los empresarios son héroes, son los verdaderos benefactores sociales y hoy vengo a ratificarlo”, afirmó Romina Diez en la Cámara de Diputados de la Nación.

La legisladora oficialista defendió el proyecto del presidente Javier Milei. Entre otras cuestiones, su discurso hizo hincapié en la necesidad de la reforma laboral: “Empleado y empleador tienen una especie de simbiosis. Se necesitan los unos a los otros yos necesitamos para crecer y salir adelante”.

“Los que no ven, los que no van a devolver y los que no van a pedir perdón, por lo menos no pongan trabas”, reclamó la economista rosarina en el recinto. Luego pidió la aprobación de la Ley Bases como una herramienta para que el Gobierno pueda “poner a Argentina de pie nuevamente”.

¿Qué dijo Romina Diez sobre el kirchnerismo?

Parte del análisis de Romina Diez en la Cámara baja se centró en el crecimiento del trabajo no registrado, que genera un “problema en el mercado laboral y el sistema previsional” del país. “Ustedes también destruyeron esto desde el kirchnerismo”, expresó.

La legisladora libertaria sostuvo que los gobiernos anteriores “crearon una falsa ilusión de juego de suma cero”. Luego explicó: “Si unos ganaban, era a costa de que otras personas perdieran. Creando riqueza, todos podemos ganar y hacer un país mejor”.

“Es sumamente importante terminar con la industria del juicio laboral”, añadió la diputada oficialista sobre los cambios que requiere la economía argentina. Por otra parte mencionó la necesidad de generar “trabajo genuino” a través de un proceso de modernización laboral.

La economista se puso al frente de la campaña presidencial de 2023 en Santa Fe. Foto: @romidiezok

La rosarina apuntó que existen ocho millones de puestos de empleo no registrados sobre un total de 14 millones. A continuación, concluyó: “Esto de ninguna manera nos puede llevar a un creicmiento sólido”.

A cotinuación, Diez volvió a la carga contra la oposición. “Lo que no pudieron o no quisieron resolver, Milei lo está haciendo hoy de una manera muy exitosa, en sólo 4 meses”, afirmó.

Por último, el discurso de la legisladora tuvo un punto de contacto con el debate anterior sobre la Ley Bases en cuanto a las privatizaciones. En este sentido, la economista dijo que “las empresas públicas son un oxímoron” y “no existen como tales”. A esto añadió que el “enorme déficit que dejan” es algo que cae sobre “los ciudadanos de a pie”.