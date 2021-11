El día después de haber recibido un hachazo en la cabeza, la víctima del ataque volvió a su casa y contó detalles de la historia detrás del video que se viralizó este martes en redes sociales. “Si no me defiendo, estaría en la morgue”, aseveró sobre el instante en el que fue agredido por un excompañero de trabajo.

Luego del episodio registrado en barrio Echesortu, Juan José Villarroel fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y recibió 10 puntos de sutura. En cuanto a la acción del acusado, aseveró: “Estaba loco, quería matarme. Es elocuente lo que hace”.

“En la imagen no se ve el hachazo que me pega de atrás. Me dio un golpe tremendo y me voló los lentes”, recordó el hombre de 63 años sobre la situación en la esquina de San Nicolás y Marcos Paz. Así señaló que el muchacho detenido lo sorprendió por la espalda cuando iba a hacer una diligencia a la vuelta de su casa.

José Luis se mostró aliviado porque no sufrió hundimiento de cráneo como resultado del ataque, pero advirtió que teme por su vida y la de su familia. En este sentido, expresó sobre el agresor: “No sé qué puede pasar cuando salga de la cárcel”.

¿Por qué atacaron le dieron un hachazo en la cabeza?

La víctima del ataque en barrio Echesortu ratificó que conoce al detenido porque ambos trabajaron en el mismo supermercado chino hasta hace dos o tres años. Sin embargo, planteó que el joven de 26 años no estaba enojado con él sino con su hijo, al que ya había golpeado tiempo atrás.

El hombre agredido atiende la verdulería del negocio, mientras que el acusado solía ocuparse de la fiambrería, pero nunca habían cruzado palabras hasta que se produjo un “problema de mujeres” entre ambos muchachos.

Según el relato de José Luis, Leo fue a buscar a su hijo en una ocasión a raíz de ese conflicto. “Lo llevó para Corrientes y 9 de Julio, le pegó de atrás y le siguió pegando”, explicó en diálogo con Radio 2.

“Ya te sacaste las ganas, termínenla”, le pidió el verdulero. Sin embargo, se encontró con él en circunstancias similares después de varios años y se salvó gracias a la intervención de la policía y los vecinos.