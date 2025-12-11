Vía Rosario / Salud

Realizan en Rosario la primera cirugía torácica robótica pediátrica de la Argentina

En el Sanatorio Parque una intervención inédita en el país marcó un hito en la cirugía pediátrica y en el uso de tecnología robótica aplicada a patologías torácicas complejas.

Belén Musso

11 de diciembre de 2025,

La cirugía torácica robótica pediátrica empieza a abrirse camino con un avance en cirugía robótica en Latinoamérica. En Rosario, un equipo especializado ha logrado completar con éxito la que se considera la primera intervención de este tipo en una paciente menor de edad en el país

Una paciente de 14 años que presentaba infecciones pulmonares a repetición, una neumonía severa en su pulmón izquierdo y un tumor central asociado, llegó a una situación de salud de alta gravedad. Frente a este cuadro clínico, el equipo de Cirugía Torácica del Sanatorio Parque, liderado por los Doctores Carlos Capitaine Funes y Facundo Piatti, decidió avanzar con una cirugía asistida por el sistema robótico Da Vinci Xi, incorporado recientemente por el Grupo Oroño.

La operación, de extrema complejidad debido al intenso proceso inflamatorio, no solo fue exitosa: se convirtió en la primera cirugía torácica robótica pediátrica realizada en el país, y sucedió en la ciudad de Rosario.

La tecnología permitió preservar parte del pulmón afectado y evitar una resección mayor, favoreciendo una recuperación más rápida, menos dolorosa y con un mejor pronóstico funcional para la paciente. Hoy, la niña evoluciona favorablemente y retoma su vida sin las limitaciones que la enfermedad le imponía.

Este procedimiento representa un avance significativo para la región y posiciona a Rosario a la vanguardia de la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía robótica continúa ampliando sus alcances en la Argentina y esta intervención pediátrica marca el inicio de una nueva etapa para la especialidad en el país.

