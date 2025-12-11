Más de 200 cirugías en el Eva Perón gracias al convenio con sanatorios privados

El Hospital Eva Perón consolidó un esquema de cirugías vespertinas que ya permitió realizar más de 200 intervenciones a pacientes sin obra social, en el marco de un convenio entre el sistema público y sanatorios privados impulsado por el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Salud Pública que conduce el doctor Luis Medina Ruiz. La propuesta se enmarca en las políticas destinadas a acercar la salud a la gente y reducir las listas de espera quirúrgica.

Un convenio que potencia las cirugías de la tarde

En una recorrida por el quirófano del efector, el ministro destacó el avance del programa de intervenciones vespertinas destinado a pacientes que no cuentan con cobertura de obra social.

El director del hospital, doctor Gerardo Murga, explicó el origen del esquema: “Esto forma parte de un convenio que el ministro de Salud Pública, realizó con el Sanatorio Rivadavia, Clínicas y Sanatorios para la inclusión de los residentes de cirugía general en cuanto a la realización de actividades y prácticas. Esto, nos ayudó a iniciar todo el proceso de cirugía de vespertina con más de 200 intervenciones concretadas por la gente de Rivadavia en colaboración con el Eva Perón”.

El directivo remarcó que el hospital se ocupa de garantizar logística e insumos para que el equipo pueda sostener el ritmo de trabajo: “El doctor Héctor Laguna y los residentes se hacen presentes los días martes y jueves, que tienen cirugías programadas, turnos protegidos, de 14 a 18 horas, de acuerdo al número de prácticas a efectuar y todo lo que tiene que ver con la logística en cuanto a insumos, nos encargamos nosotros desde la dirección, para que no les falta absolutamente nada”.

Trabajo articulado con el Sanatorio Rivadavia y el Néstor Kirchner

El doctor Héctor Laguna, cirujano del Sanatorio Rivadavia, detalló cómo se organiza el dispositivo entre el sector público y el privado: “Concurrimos para hacer cirugías programadas en el Hospital Eva Perón y en el Néstor Kirchner, mediante un convenio que hizo el sector público, en la persona del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz y los sanatorios privados de Tucumán. Nosotros pertenecemos, al sanatorio Rivadavia y venimos a este hospital los días martes y jueves en horario de la tarde. Lunes y miércoles vamos al hospital Néstor Kirchner”.

El profesional señaló que el objetivo central es reducir listas de espera y priorizar a quienes más lo necesitan.

Laguna subrayó el impacto concreto del convenio en la vida de los pacientes: “Realizamos más de 200 cirugías a pacientes sin obra social, sobre todo a pacientes que vienen del interior. Un grupo de médicos viene, evalúa a los pacientes, hace el preoperatorio y se asigna el turno de acuerdo a la necesidad y urgencia que tengan. Desde que estamos con este convenio, por suerte, se ha disminuido considerablemente la lista de espera".

“Atendemos, principalmente, patologías de vesícula, hernias y estamos empezando a concretar otro tipo de cirugías de mayor complejidad como la de hernias por vía laparoscópica”.

El esquema permite ordenar la demanda, acelerar la resolución de casos y ampliar el número de intervenciones en patologías frecuentes, a la vez que incorpora procedimientos de mayor complejidad, como las hernias por vía laparoscópica.

El cirujano resaltó el acompañamiento del Ministerio y del equipo del hospital para sostener el programa: “Tenemos contacto permanente con el ministro, afortunadamente, siempre tuvimos su apoyo en cuanto al suministro de material y todo lo requerido para que podamos cumplir con nuestro trabajo y la verdad, estamos en un muy buen ambiente de trabajo".

“Somos muy bien recibidos, atendidos y hasta el día de hoy, los resultados fueron óptimos con los pacientes en cuanto a que no tuvimos complicaciones ni reinternaciones. Quiero destacar, además, el apoyo de los directivos y el personar de quirófano”.

Desde la conducción del hospital y la cartera sanitaria destacan que este modelo de cooperación público–privada permite aprovechar mejor la capacidad instalada, sumar horas de quirófano por la tarde y ofrecer respuestas más rápidas a quienes dependen exclusivamente del sistema público de salud.