Quién es el fotógrafo rosarino que ganó un premio con una imagen de la boda de Messi y Antonela

El encargado de registrar las imágenes de la fiesta es un rosarino de 32 años que ya trabajó para la familia y tiene un agudo ojo para los casamientos.

3 de septiembre de 2025,

Andrés Preumayr

Una foto del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ganó un reconocimiento mundial en los últimos días y el nombre de su autor comenzó a correr por todos los medios de comunicación. “Ya trabajé con la familia y por eso confiaron en mi”, se limitó a contar en 2017, días previos a la gran boda, Andrés Preumayr, el fotógrafo que tuvo la misión de registrar los momentos más importantes ese inolvidable 30 de junio.

Con el complejo City Center como escenario para los festejos, los detalles de la celebración y el tema fotos era un punto fueron incógnitas hasta último momento.

"Antonela me vio trabajar en la boda de su hermana Paula y por eso me contrataron", amplió en aquel momento en diálogo con Vía País el joven que, como todos los que prestarán servicios en el evento del año, se manifestó cauto a la hora de dar detalles de los pedidos que ha hecho la pareja.

Preumayr no es un fotógrafo de bodas del montón: con sus imágenes de eventos sociales logró varios premios, ya que intenta inmortalizar no solo los momentos más tradicionales de una ceremonia, busca además rescatar los más curiosos pasajes que solo un agudo lente puede observar.

La fiesta de Paula Roccuzzo y Lisandro Debernardi ocurrió en junio de 2015 y en aquella ocasión Messi pegó el faltazo, estuvo Antonella junto a sus hijos. La mujer del astro habría quedado enamorada de las fotos de Preumayr y pensó en él inmediatamente cunado pusieron fecha de casamiento.

