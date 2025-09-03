Una foto del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo recibió un premio mundial: de qué se trata

Hace ocho años, el 30 de junio de 2017, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo sellaron su amor frente a 260 invitados en una ceremonia convertida en leyenda futbolera. Rosario fue testigo de ese momento que trascendió el deporte y se convirtió en historia.

La foto capturó un beso entre los recién casados, pero su fuerza está en el detalle inesperado: su hijo Thiago, de apenas cuatro años, reacciona en primer plano con una expresión cargada de emoción, mezcla de sorpresa y ternura y se tapa los ojos. Ese instante fue premiado con el Inspiration Award, uno de los galardones más prestigiosos para fotografía de bodas.

El beso de Messi y Antonela que se ganó un premio internacional.

El responsable de esta imagen es el fotógrafo rosarino Andrés Preumayr, quien reflexionó en sus redes: “Todos esperábamos el beso de Anto y Leo, pero lo mejor vino un segundo después, con la reacción de Thiago, tan espontánea y natural”.

“Apenas lo vi, cambié rápido de posición para poder sumarlo a la foto y jugar con la oposición de momentos”, reveló sobre la instantánea.

Preumayr no era un desconocido: ya había sido reconocido años atrás como uno de los Top 10 Wedding Photographers por la Wedding Photojournalist Association (WPJA), destacándose por su capacidad para capturar momentos auténticos.

Andrés Preumayr

Para Messi y Antonela, casarse en Rosario fue regresar al lugar donde comenzó todo. Ese escenario íntimo y emocional cobraba aún más fuerza en la mirada que el fotógrafo supo eternizar.

La foto premiada no solo inmortaliza un beso: refleja la dinámica familiar emergente, el asombro de un niño que observa a sus padres en ese momento clave, mientras el mundo los ve con admiración.

Messi y Antonela se tatuaron la fecha de casamiento y agradecieron vía redes sociales

Este galardón devuelve a escena esa boda icónica. Ocho años después, en un concurso internacional, la imagen recuperó su esplendor y pone el foco en cómo lo cotidiano puede ser extraordinario.