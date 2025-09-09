Quién es el ‘Colo’ Cappelletti, el nuevo fantasma del juego ilegal en Rosario

Fernando Andrés “Colo” Cappelletti emergió en las últimas horas como uno de los hombres más buscados de Santa Fe. A sus 30 años, se lo acusa de regentear las operaciones de juego clandestino en Rosario, en nombre de la banda narco conocida como Los Menores, con vínculos directos con el líder operativo Lisandro “Limón” Contreras. La provincia ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita su captura.

Desde el 28 de agosto, figura entre los diez prófugos de mayor prioridad según el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil. Su ingreso reemplazó al de Gerardo “Dibu” Gómez, detenido en Buenos Aires, manteniendo la nómina siempre activa.

Colo Capelletti, nuevo integrante de los 10 prófugos más buscados

Cappelletti sucede funcionalmente a Leonardo Peiti, quien en 2021 fue condenado tras colaborar con la Justicia y pagar una millonaria multa. El vaciamiento de ese poder en el juego ilegal fue cubierto por Contreras y Cappelletti.

Según la investigación, Cappelletti operaba desde el oeste de Rosario, particularmente en salas de apuestas clandestinas ubicadas en el corredor de Felipe Moré. Hoy ese negocio se habría trasladado a plataformas digitales vía celular.

Estaba a cargo de la administración operativa de plataformas ilegales de casinos virtuales, distribuyendo cuentas a quienes trabajaban como “cajeras” en aplicaciones no autorizadas.

Colo Capelletti, nuevo integrante de los 10 prófugos más buscados

Asimismo, se lo vinculó preliminarmente con el homicidio del barra Andrés “Pillín” Bracamonte, aunque luego fue desvinculado de la causa penal correspondiente.

El ascenso de Cappelletti en el organigrama del delito fue paralelo al reciente arresto de “Dibu” Gómez, miembro del grupo Los Monos. La provincia reasignó esa recompensa para intensificar la búsqueda contra el Colo.

Las recompensas para capturas o confirmación del fallecimiento de prófugos suman más de 300 millones de pesos, según el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni, con Cappelletti evaluado dentro del nivel máximo de prioridad.

La estrategia apunta a desmantelar redes criminales que ya entrecruzan narcotráfico, corrupción policial y apuestas ilegales, y que se replican en Rosario y alrededores.

Mientras permanece prófugo, la figura de Cappelletti se convirtió en símbolo de impunidad y peligro. Las expectativas están puestas en que su búsqueda sea tan intensa como pública, para desactivar el negocio que hoy maneja desde las sombras de Rosario.