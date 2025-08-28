Atraparon a ‘Dibu’ Gómez, uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe: su vínculo con Los Monos y la barra de Newell’s

Gerardo Sebastián Gómez, alias “Dibu”, uno de los diez prófugos más buscados del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe fue detenido este martes en Dock Sud, partido de Avellaneda.

La captura se llevó a cabo en la intersección de Leandro N. Alem y José Mazzini gracias a un operativo montado por la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, conformada por la Policía de Investigaciones y organismos judiciales provinciales.

‘Dibu’ Gómez, uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe

Gómez, de 39 años, estaba acusado de un homicidio ocurrido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y de integrar una banda criminal liderada por Cristian “Pupito” Avalle, condenado por pertenecer a la banda narco Los Monos.

Además, fue identificado como referente de la barra brava de Newell’s Old Boys, en vínculo con Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar, ambos presos y relacionados con la interna que terminó con el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano.

La justicia ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos por información que permitiera su captura. Estas recompensas se pagan en efectivo y con anonimato garantizado.

El ministro Pablo Cococcioni había presentado la nómina de los delincuentes más buscados el 5 de agosto, destacando que su inclusión respondió a la peligrosidad y al impacto social de sus delitos.

Desde que se conformó la Unidad de Captura de Alto Perfil, ya se arrestaron varios prófugos de alto riesgo. El operativo que culminó con la detención del “Dibu” es uno de los episodios más importantes del último mes.

Con este arresto se cierra un capítulo clave dentro de la lucha contra el crimen organizado en Santa Fe. Y marca una nueva instancia en las operaciones judiciales que apuntan a desarticular estructuras criminales de peso.