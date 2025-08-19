Qué fue de Natalia Pastorutti: su vida actual entre música, estudios y familia

Natalia Pastorutti nació el 15 de agosto de 1982 en Arequito, provincia de Santa Fe, y ganó notoriedad años atrás al integrar junto a su hermana Soledad Pastorutti el movimiento renovador del folclore argentino. Desde 1997 formó parte del dúo que irrumpió con fuerza en los festivales y escenarios del país.

Con los años, Natalia decidió transitar un camino más reservado. Si bien siguió vinculada con la música —grabó discos solistas como Me dejo andar (2007) y Fui yo (2010)— su vocación académica la llevó a ingresar a la Facultad de Derecho. Se graduó como abogada, con posterior título de escribana, aunque aclaró que no ejerce la profesión. “Lograr el título me llevó mucho sacrificio… nunca quise ejercer”, relató.

Soledad y Natalia Pastorutti

Ya recuperada de ese tramo, Natalia retomó con entusiasmo su proyecto musical solista. En entrevistas, reveló que quiso dar ese paso con seguridad y convicción: “Ahora tengo la seguridad y la motivación para lanzarme como solista”. Apuesta por sonidos más puros del folclore, como las zambas.

Hoy vive en Arequito, elegida como su base. Convivió en un predio junto a su familia: su hermana Soledad, sus padres y su esposo, Andrés Manini, con quien se casó en 2013. Para ella, el regreso a su lugar de origen fue una decisión consciente: “La vida de pueblo me da libertad, familia, y esa conexión es insustituible”.

Natalia es mamá de dos hijos: Pascual, nacido en 2016, y Salvador, en 2021. En varias entrevistas y contenidos en redes, mostró cómo conviven con amor y naturalidad. Describe a su familia como un “gran clan”, con cercanía notable entre primos y tíos, aun con un perfil bajo y alejado de los flashes.

Natalia Pastorutti junto a su esposo

Además, se mantiene en constante formación. Ha explorado la sociología como materia de estudio y aprendió inglés e italiano, reflejo de su interés por el crecimiento personal.

Natalia también conserva intacto el vínculo con su hermana. Este año, Soledad le dedicó un tierno mensaje en redes por su cumpleaños: “Que la vida y la música siempre nos encuentren juntas… Te amo, hermana”, junto a fotos que recorren su historia compartida.

Natalia Pastorutti junto a su esposo e hijos.

Aunque su perfil mediático es discreto, Natalia Pastorutti sigue siendo citada como una figura de equilibrio: vocación artística, compromiso académico, fortalecimiento familiar y regreso a la esencia de sus raíces, todo en armonía.