Soledad y Natalia Pastorutti se reconciliaron arriba de un escenario después de casi 20 años

Soledad Pastorutti y su hermana Natalia protagonizaron un momento inolvidable al volver a cantar juntas nuevamente después de casi 20 años, algo que fue celebrado con gran emoción por el público.

El momento se vivió durante el festival de folclore Esto es ¡Fa!, en el Movistar Arena, ante más de 15.000 personas en una noche dedicada a la música popular y la conexión generacional con el folclore, algo que ambas hermanas celebraron.

Soledad y Natalia Pastorutti

El video del momento ”a puro poncho” recorrió las redes este fin de semana, capturando la fuerza simbólica y visual: ambas con vestimenta tradicional y los ponchos ondeando al compás de la música. La escena fue sinónimo de emoción y evocación colectiva.

Soledad, figura emblemática del folclore argentino desde los ’90, y Natalia, quien se ha movido con perfil más bajo emprendiendo su propio camino artístico, se reencontraron con complicidad y entrega. La fuerza escénica y vocal de ambas se fundió con una energía emocional intensa.

Soledad Pastorutti y su hermana Natalia

Natalia Pastorutti había optado por priorizar sus proyectos personales, e incluso estudios fuera del espectáculo, construyendo lentamente su identidad como artista independiente. Su regreso comparte mucho de esa búsqueda.

Para Soledad, una artista de amplia trayectoria, ganadora de múltiples galardones y con alto reconocimiento en l

os escenarios, este reencuentro fue también una reafirmación de su legado y de la fuerza del folclore argentino renovado.

Soledad y Natalia Pastorutti en Cosquín 2025 (LVI / Carlos Romero)

Así fue el reencuentro de las hermanas Pastorutti en el Movistar Arena