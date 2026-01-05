Qué dijo Jorgelina Cardoso tras la triste salida de Malcorra de Rosario Central

El mundo canalla amaneció este lunes con un sabor amargo tras las declaraciones de Ignacio Malcorra, quien confirmó que su etapa en Rosario Central llegó a su fin de una manera que no deseaba. En medio del dolor de los hinchas por perder al héroe de los clásicos, apareció una voz de peso: Jorgelina Cardoso. La esposa de “Fideo” Di María no se guardó nada y utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a “Nacho”.

Cardoso, siempre fiel a su estilo frontal y sensible, publicó un texto desde lo más profundo de su corazón: “Nacho y familia, los vamos a extrañar muchísimo”, comenzó escribiendo, pero lo que realmente generó intriga y debate fue el cierre de su mensaje: “Nacho querido, gracias por todo lo que le diste a Central, le diste todo y más, somos muchísimos los que queríamos que te quedes. ¡MUCHOS!”. Ese énfasis final fue leído por los fanáticos como un claro respaldo al jugador ante una negociación que no llegó al destino esperado.

El lamento del “10” y una despedida sin el Gigante

La salida del mediocampista se selló luego de que no se lograra un acuerdo para renovar el vínculo que venció el 1º de enero. El propio Malcorra, en declaraciones a los medios, confesó su profunda tristeza: “Me hubiera encantado despedirme de otra manera, dentro del campo y con la gente”. El futbolista dejó entrever que su intención era continuar vistiendo la auriazul, pero que el desenlace fue inevitable, dejando un vacío difícil de llenar de cara a la Copa Libertadores 2026.

Malcorra ya no forma parte de Rosario Central

La partida de Malcorra representa un dolor de cabeza para Jorge Almirón, quien inició la pretemporada este lunes sin su máximo generador de juego. La dirigencia había acercado una propuesta, pero según los dichos del jugador y el eco que hicieron las palabras de Jorgelina, las condiciones no fueron suficientes para retener a un futbolista que se sentía plenamente identificado con Arroyito.