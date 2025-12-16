Qué negocio promociona Jorgelina Cardoso que lleva el apellido del futbolista rosarino Di María

Jorgelina Cardoso ha tomado un rol protagónico en la promoción de Di María Inmobiliaria, la empresa familiar que se dedica a la gestión de bienes raíces en Rosario y sus alrededores.

A través de sus redes sociales, Jorgelina muestra departamentos y propiedades exclusivas, invitando a sus seguidores a conocer las oportunidades de inversión que ofrece la firma. Esta vez, colaboró con el emprendimiento compartiendo en sus stories un exclusivo departamento en venta.

En qué consiste este negocio familiar

El negocio familiar está comandado por Vanesa Di María, hermana del campeón del mundo. La inmobiliaria se promociona con una serie de tres conceptos fundamentales:

Identidad y Respaldo: El negocio utiliza el apellido Di María como un sello de confianza y transparencia, aprovechando el fuerte vínculo que la familia mantiene con la ciudad de Rosario.

Servicios: Se especializan en la compra, venta y tasación de propiedades , abarcando desde departamentos de lujo en zonas céntricas hasta desarrollos en barrios cerrados de gran crecimiento (como la zona de Funes).

Enfoque Familiar: El negocio está planteado como un proyecto a largo plazo que busca asesorar a otras familias en la búsqueda de su hogar, manteniendo un trato cercano y profesional.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María

El campeón del mundo Ángel Di María se lanzó de lleno al rubro con la construcción

Hace pocos meses se conoció la noticia de que el “Fideo” formará parte de un nuevo proyecto por fuera de las canchas en Rosario. En este caso, incursionará en el rubro inmobiliario con la Torre DM11, un edificio de 110 metros de altura que se construirá en Alvear, sobre la autopista a Buenos Aires. La obra combinará oficinas, locales gastronómicos y espacios corporativos.

Los inicios de la construcción están programados entre enero y marzo de 2026, con un plazo estimado de 24 meses para su finalización. El proyecto contará con 26 pisos y estará dirigido por el estudio de arquitectura de Gonzalo Sánchez Hermelo, amigo cercano de Di María y responsable del diseño de su casa en un barrio privado de Funes