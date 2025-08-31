Qué dice el acuerdo que firmó Mauro Icardi por sus hijas y por qué la Justicia lo complica

Mauro Icardi atraviesa un nuevo capítulo judicial que complica su vínculo con Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Wanda Nara. El delantero había firmado un contrato homologado por la justicia para pasar al menos una semana al año con ellas en Argentina, pero un detalle clave amenaza con frustrar ese compromiso.

El juez Adrián Jorge Hagopian fue quien avaló este régimen de visitas, que buscaba garantizar un acercamiento entre el futbolista y las nenas, quienes ya habían manifestado al Ministerio Público Tutelar sus ganas de compartir tiempo con su papá. Sin embargo, lo que parecía un avance en medio de tantos conflictos familiares, podría quedar en la nada.

El principal obstáculo es que Icardi figura en el registro de deudores alimentarios, lo que le impediría salir del país en caso de ingresar a la Argentina. Como vive en Turquía, el riesgo de quedar retenido lo llevó a postergar el viaje que debería haberse concretado durante la fecha FIFA.

Según explicó la periodista Laura Ubfal, el jugador no se presentó en el país por este motivo: “Si viene, corre el riesgo de que la Justicia lo frene en Ezeiza y no lo deje regresar a su club”. De esta manera, el contrato firmado choca contra la realidad judicial que enfrenta.

El futbolista junto a Isabella y Francesca.

El conflicto se suma a la tensión que arrastra con Wanda Nara, quien denunció públicamente la falta de pago de la cuota alimentaria, la suspensión de la obra social y otros incumplimientos que, según ella, afectaron a las chicas. Por eso, la Justicia mantiene la lupa sobre los movimientos del delantero.

Como si fuera poco, el régimen de revinculación establece que las visitas deben realizarse sin la presencia de parejas o terceros. En más de una ocasión, Icardi fue señalado por no cumplir con esta condición, lo que generó sanciones.

En medio de la polémica, el jugador decidió expresarse en redes sociales. Publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Wanda: “Como dije durante nueve meses, tarde o temprano la verdad siempre triunfa… falta menos mis princesas”.

Lo que debería ser un reencuentro entre padre e hijas quedó envuelto en un nuevo laberinto legal y mediático. El contrato está vigente, las niñas lo esperan, pero el presente de Icardi en los tribunales convierte cada paso en una incógnita que trasciende lo familiar y se instala en la agenda pública.