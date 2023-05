Premios Laureus: Antonela Roccuzzo brilló con su look de gala junto a Lionel Messi

Dos meses después de haberse consagrado como el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi recibió este lunes el premio Laureus al deportista del año. Antonela Roccuzzo dijo presente en la ceremonia con un look total black de gala que fue furor en París.

Invitada al Pavillon Vendome, la rosarina de 35 años se puso un vestido largo de lujo para acompañar a su marido a la ceremonia. Ambos ingresaron sonrientes y se tomaron unos minutos para posar a solas sobre la alfombra roja.

La "Pulga" llegó de la mano de su pareja con una ancha sonrisa. Foto: Teresa Suárez

En este evento, Antonela Roccuzzo optó por un peinado con raya al costado y una trenza alta detrás. Para completar su look eligió un par de aros largos y plateados que combinó con un brazalete en su muñeca derecha.

En el inicio de la primavera europea, la esposa de Messi lució un vestido que cubrió sus piernas por completo. La parte superior se destacó por el diseño con los hombros a la vista y un nudo sobre el busto.

El matrimonio reapareció públicamente tras la sanción de PSG al rosarino. Foto: Julen De Rosa

Por su parte, la “Pulga” siguió a Roccuzzo con el estilo total black. A diferencia de lo que hizo en la entrega de los premios The Best, el futbolista de 35 años utilizó un esmoquin para ir a la ceremonia.

¿Cómo fue la llegada de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a los Premios Laureus?

Casi como si se tratara de una cábala, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo entraron a la entrega de los Premios Laureus como lo hicieron a fines de febrero, cuando la estrella de París Saint-Germain (PSG) ganó el trofeo para el mejor futbolista del mundo. Ambos llegaron tomados de la mano y cumplieron con una sonrisa durante la sesión de fotos.

Leo y Antonela posaron con calma frente a la ola de flashes. Foto: Lewis Joly

Al igual que en la ceremonia de The Best, el matrimonio asistió a solas y sus tres hijos quedaron fuera del alcance de las cámaras. En esta ocasión, el ex Barcelona recorrió la alfombra roja más cerca del vallado de seguridad, pero no hizo declaraciones en ese momento.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi asistieron a la entrega de los Premios Laureus 2023 en París. Foto: Johanna Geron

Más tarde, Messi dio un discurso en el que compartió con “toda la Argentina” la felicidad por la conquista del Mundial de Qatar 2022. Al respecto, comentó: “Me costó muchísimo, casi toda mi carrera”.

Antonela acompañó a Leo en una ceremonia plagada de estrellas. Foto: Teresa Suárez

A la hora de recibir el premio al deportista del año, el rosarino recordó que vivió “muchísimas alegrías con el Barcelona” y “tristezas con la selección”. A partir de ese recorrido, concluyó que todo fue una “enseñanza” para superarse con el apoyo de su familia y otros seres queridos.