Pablo Granados y un desopilante video: ¿de qué se trata?

Pablo Granados lo hizo de nuevo. El actor y músico rosarino, que ha sabido reinventarse como uno de los creadores de contenido más cómicos de Instagram, sorprendió a sus seguidores con un nuevo reel.

En esta oportunidad, el ex VideoMatch desplegó todo su ingenio para transformar una publicidad de artículos para el hogar en una pieza de entretenimiento.

En esta ocasión, la creatividad se centró en un gran aliado de las tareas hogareñas: un lavarropas de la firma Midea Argentina. Lejos de la publicidad tradicional, Granados utilizó sus habilidades como capo cómico para promocionar el producto.

La verdadera magia del video reside en el desopilante contraste de personajes que interpreta el humorista: un hombre de campo, rústico y acostumbrado al trabajo pesado, que llega siempre con sus prendas impecudidas tras la jornada rural.

El actor protagonizó una divertida sesión de fotos en Instagram.

Sin embargo, el conflicto se resuelve con humor gracias a la eficiencia del lavarropas de Midea que promociona, el cual es presentado como una solución tan potente que logra dejarle la “ropa bárbara” a pesar del barro y el desgaste, uniendo así el mundo de la tradición criolla con la tecnología más moderna.