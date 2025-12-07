Los rosarinos Pablo Granados y Pachu Peña vuelven a hacer humor juntos

Una de las duplas más queridas por todos los argentinos regresó a la pantalla para hacer un nuevo comercial de un conocido quitamanchas. Los rosarinos Pablo Granados y Pachu Peña, una vez más, hicieron humor juntos y lo compartieron en sus redes sociales.

Los rosarinos se pusieron el sombrero de cowboys para la filmación de un nuevo comercial que, bajo una ambientación de Western, sirvió de plataforma para el lanzamiento de una línea del tradicional quitamanchas Trenet. La representación cómica rápidamente capturó la atención de los seguidores de ambos.

El video no tardó en generar una gran cantidad de interacciones y comentarios positivos, donde los usuarios celebraron la capacidad de los protagonistas para generar buen humor.

Pablo y Pachu: “A todo le ponemos nuestro sello”

Las reacciones en línea no solo se centraron en la publicidad, sino en el potencial de la dupla: “¡Qué lindo sería verlos en un Western posta a estos dos!”, comentó un fanático. Otro agregó que “son más poderosos que Trenet, porque siempre contagian risas y buen humor”. Algunos comentarios también apuntaban a la vigencia de la dupla: “ustedes nunca pasan de moda todo lo contrario”.

Pasado y presente de una dupla bien rosarina

Pablo Granados y Pachu Peña son una ducpla humorística icónica , conocidos por su trabajo juntos desde 1991 en Rosario y popularizados en programas como VideoMatch, destacando por su humor callejero, parodias y sketches que continúan vigentes en redes sociales, a pesar de que Pablo vive más recluido en su chacra y Pachu hace shows, manteniendo una amistad y química inseparables.



