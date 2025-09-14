Pablo Granados sorprendió a todos con el particular festejo de sus 60 años

Pablo Granados llegó a sus 60 años buscando algo que lo representara: risas, cercanía y cielo abierto. Por eso, decidió festejar en la playa, ese lugar que para él resume la paz y la felicidad y lo hizo rodeado de sus hijos, nietos, su pareja y el resto de la familia.

Pablo Granados festejó sus 60 años junto a su familia.

El humorista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que resumieron a la perfección como fue la celebración. No faltaron las salidas al mar con sus seres queridos, los abrazos, las sobremesas y carcajadas y hasta hubo remeras diseñadas especialmente para la ocasión en las que se leía en grande “MIS 60”. Esa leyenda, puesto en forma de collage, fue uno de los símbolos más visuales de la celebración.

Pablo Granados festejó sus 60 años junto a su familia.

“La vida tiene que ser un evento de festejo permanente. ¡A no olvidarse! ¡Gracias a mi hermosa familia por festejar conmigo siempre y a todos los amigos que me escribieron! ¡Gracias por tanto amor!”, publicó el rosarino en Instagram junto a varias fotos familiares.

Su novia, la actriz e influencer Cami de los Santos, estuvo muy atenta a los detalles para este gran festejo familiar y expresó en redes un hermoso mensaje de apoyo: “Feliz cumpleaños, amor mío. Nunca voy a poder poner en palabras todo lo que significás para mí. Te amo, me hace feliz verte feliz”.

Pablo Granados festejó sus 60 años junto a su familia.

Pero también los hijos fueron parte central. Granados posó con su hijo Migue en una postal y su hija Mery también apareció en varias imágenes junto a las mujeres del clan.

Pablo Granados festejó sus 60 años junto a su familia.

Los saludos más emotivos vinieron de distintos rincones: seguidores que lo conocen gracias al humor, colegas que lo acompañan desde hace décadas, admiradores nuevos que descubrieron en ese festejo un Granados más personal, más cercano. “Hermoso todo!!!”, escribió Pata Liberati, exesposa y madre de sus hijos, dando muestras de respeto, cariño y unión en un día especial.