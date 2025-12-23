Operativo Verano: qué documentación exigen los controles provinciales en rutas durante las fiestas y las vacaciones en Rosario

El Gobierno Provincial a través del Operativo Verano, refuerza los controles viales y recuerda cuál es la documentación obligatoria para circular. La Agencia Provincial de Seguridad Vial incrementó la presencia en rutas y accesos estratégicos con el objetivo de prevenir siniestros.

En el inicio del Operativo Verano, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) intensificó los controles en rutas y corredores estratégicos del territorio santafesino con motivo de las celebraciones de fin de año y el comienzo de la temporada de vacaciones, un período que concentra un fuerte aumento del tránsito vehicular.

Controles del Operativo Verano.

En ese marco, el organismo provincial recordó la documentación obligatoria que deben portar los conductores y que será verificada de manera prioritaria en los puestos fijos y móviles dispuestos en toda la provincia:

DNI del conductor

Licencia de conducir vigente, en formato físico, con domicilio coincidente con el DNI

Póliza de seguro en vigencia (física o digital)

Identificación del vehículo mediante Tarjeta Verde

Revisión Técnica Vehicular (RTO)

Matafuego vigente y balizas triangulares (su falta es causal de sanción)

En vehículos con GNC, autorización correspondiente

Desde la APSV subrayaron que circular con la documentación en regla es una condición básica para la seguridad vial y para evitar sanciones durante los controles de rutina que se desarrollan a lo largo del Operativo Verano.

Refuerzo de controles y prevención

Además de la verificación documental, los operativos están orientados al control del uso del cinturón de seguridad, la utilización del casco en motociclistas, el respeto de las velocidades máximas permitidas y la realización de test de alcoholemia, considerados ejes centrales de la política provincial de seguridad vial.

Las acciones se llevan adelante de manera coordinada entre la Guardia Provincial de Seguridad Vial, otras fuerzas de seguridad y distintos organismos del Estado, con el objetivo de prevenir siniestros, promover conductas responsables y garantizar la seguridad de quienes transitan por la provincia durante estas fechas.

Operativo verano

La seguridad vial, un compromiso colectivo

El secretario de la APSV, Carlos Torres, señaló que “apelamos a la responsabilidad individual y colectiva”, y remarcó que “si bien los controles sistemáticos buscan garantizar el cumplimiento de las normas, la seguridad vial es un compromiso de todos”.

Por su parte, el director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV, Mauro Bertorino, explicó que durante el Operativo Verano “estaremos presentes en más de 22 puestos fijos y móviles a lo largo de las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado y cuidar la vida de quienes viajan”.

Desde el organismo provincial insistieron también en la importancia de planificar los viajes con anticipación, revisar el estado mecánico de los vehículos, descansar adecuadamente antes de salir a la ruta y evitar conductas de riesgo, como el consumo de alcohol al volante.