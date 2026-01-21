Operación del corazón y una canción “de Chiquititas”: el posteo del jugador de Rosario Central a horas de ser operado

La noticia sacudió la pretemporada de Rosario Central: tras los estudios médicos de rutina realizados al plantel, se detectó que Juan Cruz Komar padecía una arritmia cardíaca que requería una nueva intervención quirúrgica. Lejos de mostrarse preocupado, el jugador de 29 años utilizó sus redes sociales para romper el silencio y lo hizo con un posteo que rápidamente se volvió viral. Con una foto relajado, el futbolista musicalizó su historia con “Corazón con agujeritos”, el clásico de la tira infantil Chiquititas.

El futbolista de Rosario Central que será operado del corazón.

El gesto fue interpretado como una muestra de resiliencia y fortaleza mental, algo que caracteriza al defensor fuera de las canchas. Junto a la canción, Komar escribió una frase que le puso humor a la recurrencia de sus problemas de salud: “Actualizando mi meme antes de la tercera”. Con esto, hizo referencia a que esta será la tercera cirugía cardíaca que afronta en su carrera, demostrando que ya conoce el proceso y que confía plenamente en una recuperación exitosa.

Un antecedente que condiciona su carrera profesional

No es la primera vez que el ex Talleres debe poner un freno a su actividad por este motivo. En julio de 2024, mientras se encontraba cerca de pasar a Huracán, una revisión médica detectó una anomalía similar que lo obligó a pasar por el quirófano y frustró su transferencia. Tras meses de inactividad y una rehabilitación ejemplar, el central había logrado volver a la alta competencia en un nivel físico óptimo, pero este nuevo hallazgo médico en 2026 lo obliga a una nueva pausa necesaria.

Juan Cruz Komar deberá ser operado del corazón

La intervención se llevará a cabo este jueves 22 de enero en la prestigiosa Fundación Favaloro, en Buenos Aires. Desde el club de Arroyito emitieron un comunicado aclarando que, aunque la situación requiere cirugía, el jugador se encuentra en perfecto estado de salud general. La prioridad del cuerpo técnico y la dirigencia es que Komar se recupere sin ningún tipo de presión, priorizando su vida por sobre cualquier compromiso deportivo en el inicio del campeonato.

El apoyo del mundo fútbol y los plazos de retorno

Desde que se conoció el posteo, las redes sociales se inundaron de mensajes de aliento para el defensor. Compañeros de plantel, ex colegas y miles de hinchas destacaron su calidad humana y profesionalismo.

En cuanto a los tiempos de regreso, los especialistas de la Fundación Favaloro evaluarán el éxito de la intervención antes de trazar un plan de entrenamiento. Por lo pronto, el jugador deberá cumplir con un reposo absoluto de varias semanas para observar cómo evoluciona su ritmo cardíaco ante el esfuerzo. Lo que es seguro es que, con el optimismo que demostró en su último posteo, Komar ya empezó a jugar su partido más importante para volver a defender la camiseta de Rosario Central.