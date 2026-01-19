Alarma en Rosario Central: Juan Cruz Komar deberá ser operado del corazón

La pretemporada de Rosario Central se vio sacudida por una noticia que genera profunda preocupación en el ámbito deportivo de la ciudad. El marcador central Juan Cruz Komar se sometió recientemente a una serie de estudios cardiovasculares de rutina, los cuales arrojaron un diagnóstico que obliga a poner un freno en su carrera profesional. Según informaron fuentes médicas, los análisis detectaron que el jugador padece una arritmia cardíaca, una condición que requiere atención especializada para garantizar su salud a largo plazo.

Juan Cruz Komar será operado nuevamente del corazón.

Ante este panorama, el cuerpo médico del club de Arroyito actuó con celeridad para programar los pasos a seguir. La decisión final, consensuada con el futbolista de 29 años, es que pase por el quirófano para corregir esta anomalía eléctrica en su corazón. El objetivo primordial es que pueda retomar su vida normal y su actividad de alto rendimiento una vez cumplidos los plazos de recuperación pertinentes tras el procedimiento.

Intervención quirúrgica en Buenos Aires

La cirugía del exjugador de Talleres ya tiene fecha y lugar confirmados para esta misma semana. Juan Cruz Komar será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero. Debido a la complejidad y la especificidad del cuadro, la operación no se realizará en Rosario, sino que se llevará a cabo en la prestigiosa Fundación Favaloro, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un centro de referencia mundial para este tipo de patologías cardíacas.

Cabe recordar que esta situación se da en un contexto donde el defensor buscaba consolidarse nuevamente en el primer equipo canalla. Sin embargo, la prioridad absoluta de la institución de Genoa y Cordiviola ha sido resguardar la integridad física del futbolista por encima de cualquier compromiso deportivo. Los hinchas y compañeros de equipo han manifestado su apoyo a través de redes sociales tras conocerse el delicado parte médico oficial.

Juan Cruz Komar deberá ser operado del corazón

Los plazos de recuperación y el futuro del defensor

Aunque todavía es prematuro hablar de tiempos exactos para su regreso a las canchas, el postoperatorio en la Fundación Favaloro será clave para determinar cómo evoluciona el deportista. El mundo del fútbol local permanece atento a las novedades que surjan desde el entorno del jugador y del club durante la jornada del jueves. Por el momento, la institución no ha dado mayores precisiones sobre cuánto tiempo estará Komar alejado de los entrenamientos grupales bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Esta noticia impacta de lleno en el esquema táctico de Rosario Central, que pierde a una pieza importante de su estructura defensiva en el inicio del año. No obstante, el enfoque está puesto 100% en la resolución satisfactoria de la arritmia detectada. Se espera que, tras la operación, el propio club emita un nuevo comunicado detallando el éxito de la intervención y los pasos que seguirá el central rosarino en su camino de rehabilitación.